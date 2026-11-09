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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: الضربات الروسية تهدف إلى تقسيم أوكرانيا إلى نصفين

هجمات روسية تغرق أوكرانيا في ظلام
هجمات روسية تغرق أوكرانيا في ظلام
خاطر عبادة

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركاء الأوروبيين من أنه يتوقع أن تشن روسيا هجمات متواصلة على جسورها عبر نهر دنيبرو في محاولة لتقسيم البلاد إلى نصفين، وذلك وفقا لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الإثنين.

تصعيد الهجمات ضد البنية التحتية الأوكرانية

وفي تصريحات ىسابقة، لفولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، حذر من أن روسيا تخطط لشن ضربة جديدة ضد قطاع الطاقة الأوكراني، وجدد دعوته إلى نشر أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ.

وقال في خطابه: "لدينا الآن معلومات استخباراتية تشير إلى أنه يجري التحضير لضربة جديدة ضد قطاع الطاقة، وضد جسورنا عبر نهر دنيبرو، وضد البنية التحتية المدنية".

وأضاف أنه بينما كان سلاح الجو والجيش يستعدان للدفاع ضد مثل هذا الهجوم، فإن الوضع "لم يكن سهلاً".

وتابع زيلينسكي: “هناك حاجة إلى صواريخ اعتراضية لأنظمة باتريوت.. كل اتفاق مهم.. كل يوم من حيث الإمدادات بالغ الأهمية.. ونحث شركاءنا بشدة على عدم تأجيل عمليات التسليم”.

وتواجه أوكرانيا شتاءً صعباً، آخر وسط استمرار الهجمات الروسية، على بنيتها التحتية للطاقة على الرغم من الجهود الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الحرب.

وفي يوم الخميس، زار زيلينسكي قمة أمريكا اللاتينية في مدريد لحث القادة هناك على مساعدة أوكرانيا، في الحصول على المعدات التي تحتاجها بشكل عاجل لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الهجمات الروسية.

زيلينسكي روسيا أوكرانيا

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