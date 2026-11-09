مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر

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توج الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الملكي خلال نفس الشهر.

وسجل مبابي 4 أهداف خلال مباريات ريال مدريد في أكتوبر، بواقع هدفين أمام برشلونة، وهدفين آخرين في شباك إشبيلية.

وتفوق النجم الفرنسي في سباق الجائزة على كل من الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، وجونزالو جيديش، لاعب ريال سوسيداد، وأليخاندرو جريمالدو، ظهير أتلتيكو مدريد، وماتياس ديتورو، لاعب إلتشي.

وكان مبابي قد قاد ريال مدريد للفوز على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1 في مواجهة الكلاسيكو.

ويحتل المهاجم الفرنسي المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا، خلف البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، المتصدر برصيد 15 هدفًا.

وعلى مستوى ترتيب المسابقة، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 30 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب.