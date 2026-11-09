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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر باتحاد الكرة: باسم علي لا يستوفي شروط التواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر

باسم علي
باسم علي
حسام الحارتي

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن كواليس جلسة جمعت أحد مسؤولي الاتحاد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة علي ماهر، تم خلالها إبلاغ باسم علي بعدم استيفائه الشروط المطلوبة للتواجد ضمن الجهاز الفني.

وأوضح المصدر، أن باسم علي غادر الجلسة سريعًا عقب إبلاغه بالقرار، وسط حالة من الانفعال والحزن.

وشدد المصدر، على أن ما تردد بشأن عدم امتلاك باسم علي أي رخص تدريبية غير صحيح، مؤكدًا أنه حاصل على الرخصة D، كما حصل على الرخصة C في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تشترط تواجد المدربين الحاصلين على الرخصة A داخل الملعب، وهو ما لا يتوافر في حالة باسم علي حاليًا، حيث يتعين عليه الحصول على الرخصة B أولًا، ثم الرخصة A، حتى يستوفي الشروط المطلوبة.

وبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم ، استعداداته لمواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك مع انطلاق المعسكر المغلق للفراعنة، اليوم الإثنين، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوافد لاعبي منتخب مصر على معسكر الفراعنة.

واستقبل الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر اللاعبين المنضمين إلى المعسكر، في بداية التحضيرات للمواجهتين المرتقبتين، وسط رغبة في تجهيز جميع العناصر المختارة والوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل خوض المباراتين.

اتحاد الكرة علي ماهر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

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