هيجسيث: تحركات ترامب ضد إيران غير مسبوقة.. ونعيد ضبط استراتيجيتنا الأمنية وسنسحق أي خصم يختبر قوة واشنطن

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الرئيس دونالد ترامب، اتخذ تجاه إيران خطوات لم يجرؤ أي رئيس أمريكي على اتخاذها، مؤكدًا أنه كان لا بد من أن يتصدى أحد لمساعي طهران لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف الوزير الأمريكي -خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين للصحفيين أمام الكلية الحربية البحرية الأمريكية- أن الولايات المتحدة تشهد أوسع إعادة ضبط استراتيجية لوضع أمنها القومي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن هذا التحول " أعمق وأكثر تأثيرًا من سقوط الاتحاد السوفيتي "، مشيرًا إلى أن الافتراضات التي وجهت السياسة الأمريكية على مدار 80 عامًا تغيرت في ظل نهج " أمريكا أولًا " الذي يتبناه ترامب واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، وشدد على أن المهمة الأساسية للجيش تتمثل في كسب الحروب، مؤكدًا ضرورة تركيز الكليات العسكرية العليا على إعداد قيادات قادرة على تنفيذ هذه المهمة.

وأكد وزير الحرب الأمريكي أن مفهوم " السلام من خلال القوة " ليس مجرد شعار، بل نهج يتطلب الاستعداد لخوض الحروب بسرعة مدمرة ودقة وقوة فتاكة، بما يردع أي خصم عن اختبار عزيمة الولايات المتحدة.

وقال إنه إذا أقدم أي خصم على اختبار القوة الأمريكية، فإنه سيواجه " تدميرًا كاملًا وشاملًا "، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق النصر.

واستشهد وزير الحرب الأمريكي بالتفويض التأسيسي للكلية الحربية للجيش الأمريكي الصادر عام 1901، والذي ينص على أن الغرض من المؤسسة ليس الترويج للحرب، وإنما الحفاظ على السلام من خلال الاستعداد الواعي والكافي لصد العدوان.

ودعا هيجسيث أعضاء هيئة التدريس إلى العمل بوصفهم " محاربين فكريين "، والتخلي عن الرضا بالوضع القائم، وإعداد الضباط لمواجهة الصراعات المصيرية التي قد يواجهونها في المستقبل.

وأضاف أن الشعب الأمريكي لا يضع دماءه وثرواته وأبناءه وبناته في القوات المسلحة من أجل الهزيمة أو الانسحاب من القتال، مشددًا على أن الأمريكيين يتوقعون النصر ويطالبون به ويستحقونه.

وحث المؤسسات العسكرية على تجديد التزامها بالطلاب، والعمل على استعادة روح المحارب، وتعليم العسكريين كيفية تحقيق النصر، دفاعًا عن الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، عزمه عقد مؤتمر صحفي، غدا الثلاثاء، في مقر الوزارة (بنتاجون)، للرد على التحركات التي يقودها أعضاء بمجلس النواب للمطالبة بعزله.

وقال وزير الحرب الأمريكي ردًا على سؤال بشأن مطالب عزله إنه مستعد للحديث عن ذلك "طوال اليوم"، مدافعًا عن العمليات العسكرية الأمريكية، بما فيها العمليات المرتبطة بفنزويلا وتحركات عسكرية أخرى نفذتها واشنطن مؤخرًا.

وحذر وزير الحرب الأمريكي من أن الاعتراض على العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية يعني الاعتراض على الجنود وما حققوه من إنجازات، قائلًا: "إذا كنتم تعترضون على ما فعلناه، فأنتم تعترضون على القوات وما حققته".

ورغم طرح مساعي العزل من جانب النائب الجمهوري توماس ماسي، عن ولاية كنتاكي، قلل هيجسيث من أهمية التحركات، واصفًا إياها بأنها " مناورات سياسية حزبية".

وقال للصحفيين: " لسنا قلقين بشأن ذلك "، مضيفًا: "لا تشغلوا بالكم بالضجيج، فنحن نركز على تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب".

ويواجه هيجسيث تدقيقًا متزايدًا على خلفية الحرب في إيران، وسط تقارير عن إلقاء بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية باللوم عليه في الخسائر الواسعة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

وكان وزير الحرب الأمريكي يواجه بالفعل تحركات للمطالبة بعزله قبل يوم الانتخابات، ومن المتوقع أن تكتسب هذه المساعي زخمًا مع استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل.

وفي المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لهيجسيث، مؤكدًا الأسبوع الماضي أن لديه نية كاملة للإبقاء عليه ضمن حكومته.