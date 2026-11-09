فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

أثار فيتامين سي اهتمام الباحثين مجددًا بسبب دوره المحتمل في الحد من التغيرات الخلوية

المرتبطة بتطور السرطان، بعدما سلطت أبحاث علمية حديثة الضوء على تأثيره في بعض الآليات الحيوية التي تساعد الخلايا على الحفاظ على وظائفها الطبيعية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية الاستفادة منه مستقبلًا في الوقاية من الأورام.

ولا يقتصر دور فيتامين سي على دعم المناعة ومقاومة الإجهاد التأكسدي، إذ تشير أبحاث إلى أنه يشارك في تنظيم نشاط إنزيمات مهمة تتحكم في عمل الجينات، وهي عمليات قد يكون لها تأثير في تطور بعض أنواع السرطان.

كيف يمكن لفيتامين سي التأثير في تطور الخلايا السرطانية؟

وفقًا لدراسة علمية منشورة عام 2025 في دورية Disease Models & Mechanisms، فإن فيتامين سي، المعروف علميًا باسم حمض الأسكوربيك، يؤدي دورًا مهمًا في نشاط مجموعة من الإنزيمات المعروفة باسم TET، والتي تساهم في تنظيم التعبير الجيني والحفاظ على الوظائف الطبيعية للخلايا.

وأوضحت الدراسة أن نقص فيتامين سي قد يؤدي إلى انخفاض نشاط هذه الإنزيمات في بعض خلايا الدم وخلايا سرطان الدم، وهو ما قد يساهم في تسريع تطور سرطان الدم النخاعي في النماذج البحثية التي تناولتها الدراسة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين سي قد يكون له دور في دعم الآليات الطبيعية التي تساعد على الحد من تطور بعض التغيرات المرتبطة بالسرطان.

هل يستطيع فيتامين سي قتل الخلايا السرطانية؟

يمتلك فيتامين سي خصائص مضادة للأكسدة، تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، التي قد تسهم في إحداث تغيرات ضارة بالمادة الوراثية.

كما أظهرت تجارب معملية أن استخدام تركيزات مرتفعة جدًا من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج بيروكسيد الهيدروجين، وهي مادة قد تتسبب في إتلاف بعض الخلايا السرطانية.

لكن هذه التأثيرات ظهرت بصورة أساسية في التجارب المعملية وبعض الدراسات الحيوانية، ولا تعني أن تناول جرعات كبيرة من الفيتامين عن طريق الفم يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان.

هل تناول فيتامين سي يمنع الإصابة بالسرطان؟

رغم النتائج البحثية المثيرة للاهتمام، لا توجد حتى الآن أدلة سريرية كافية تثبت أن تناول مكملات فيتامين سي يمنع الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الأصحاء.

ووفقًا للمكتب الأمريكي للمكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الدراسات التي تناولت تأثير مكملات فيتامين سي في الوقاية من السرطان لم تثبت وجود فائدة مؤكدة، رغم ارتباط تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامين بانخفاض احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان في دراسات رصدية.

ما الأطعمة الغنية بفيتامين سي؟

يمكن الحصول على فيتامين سي من مجموعة متنوعة من الأطعمة، أبرزها:

البرتقال واليوسفي والليمون.

الجوافة.

الفلفل الألوان، خاصة الأحمر.

الكيوي.

الفراولة.

البروكلي.

الطماطم.

ويظل الحصول على الفيتامين من مصادره الغذائية الطبيعية جزءًا مهمًا من النظام الغذائي المتوازن، بدلًا من تناول المكملات بجرعات مرتفعة دون استشارة طبية.

هل يصبح فيتامين سي سلاحًا جديدًا ضد السرطان؟

تفتح النتائج العلمية المجال أمام مزيد من الأبحاث لفهم دور فيتامين سي في المراحل المبكرة من تطور بعض الأورام، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الجينات والحفاظ على الوظائف الطبيعية للخلايا.

لكن حتى الآن، لا يمكن وصف فيتامين سي بأنه وسيلة مثبتة لمنع السرطان أو إيقافه قبل ظهوره، ولا ينبغي استخدامه بديلًا عن الفحوصات الدورية أو وسائل الوقاية الطبية المعتمدة.