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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: مادورو يقضي وقته داخل السجن في قراءة القرآن والإنجيل

الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو
خاطر عبادة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، فقد كثيرا من وزنه داخل سجون الولايات المتحدة، ويقضي وقته في قراءة الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

وفقا للتقرير عن مصادر مطلعة، يقضي نيكولاس مادورو، المحتجز في مركز احتجاز بروكلين متروبوليتان منذ اعتقاله في 3 يناير 2026، معظم وقته في قراءة النصوص الدينية والفلسفية، بما في ذلك الكتاب المقدس والقرآن، وقد فقد وزناً كبيراً منذ دخوله السجن.

روحانيات داخل المعتقل 

وكشفت ستة مصادر مجهولة مطلعة على وضع الرئيس الفنزويلي السابق، والتي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى الصحافة، لصحيفة نيويورك أن الطابع الروحي لدى مادورو، والذي كان موجودًا بالفعل قبل اعتقاله، قد ازداد خلال فترة احتجازه.

عدم الاهتمام بدراسة اليهودية

كما عقد الرئيس السابق، البالغ من العمر 63 عاماً ، اجتماعات مع قساوسة السجون، بمن فيهم كاهن كاثوليكي وحاخام، ادّعى مادورو علنًا في السابق أنه ينحدر من أصول يهودية سفاردية، واصفًا أسلافه بأنهم مهاجرون من جزر الأنتيل الهولندية إلى فنزويلا، ومع ذلك، صرّح مقرّبون منه لصحيفة نيويورك تايمز بأنه لم يُبدِ أي اهتمام باليهودية قبل اعتقاله.

لطالما كان الطابع الروحي للرئيس السابق غير تقليدي: فقد كان كاثوليكياً ملتزماً، وعزز علاقة وثيقة مع كاهن ذي أيديولوجية اشتراكية، وكسب دعم المجتمع الإنجيلي الفنزويلي، وكان من أتباع المعلم الروحي الهندوسي ساتيا ساي بابا إلى جانب زوجته سيليا فلوريس وخليفته ديلسي رودريجيز.

فقدان الوزن بسبب رداءة الطعام داخل السجن

فيما يتعلق بحالته الصحية، أفاد مصدران مطلعان على عاداته الغذائية لصحيفة نيويورك تايمز بأن رداءة نوعية الطعام في السجن قد سرّعت من فقدانه للوزن مقارنةً بنظام باليو الغذائي الذي كان يتبعه قبل اعتقاله. 

ووفقًا للمصدرين نفسيهما، فقد "بدا الرئيس السابق أنحف بشكل ملحوظ، وقد اشتكى من الطعام في الأشهر الأخيرة".

ويُحتجز مادورو في وحدة تابعة لمركز الإصلاحيات سبق أن احتضنت سجناء بارزين آخرين، من بينهم شون كومز، وسام بانكمان-فرايد، ولويجي مانجيوني. وقد واجه هذا المرفق، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 1300 سجين، مشاكل على مدى سنوات تتعلق بالعنف ونقص الموظفين.

أما وضع فلوريس، البالغة من العمر 70 عامًا ، فيوصف بأنه أكثر خطورة. فبحسب وثائق المحكمة التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز ، فقدت الزوجة السابقة - التي كانت تتعافى من عملية استئصال الرحم عندما تم القبض عليها - أكثر من 11 كيلوجرامًا (25 رطلاً) وسنتين، ووُصف لها النيتروجليسرين لعلاج آلام الصدر.

أمضت فلوريس ثلاثة أشهر في الحبس الانفرادي، وتأثرت برذاذ الفلفل المستخدم لتفريق شجار بين السجناء. ويعتقد فريقها القانوني أنها ربما تكون قد تعرضت لنوبة قلبية خفيفة في يوليو، على الرغم من عدم وجود تأكيد طبي رسمي، وهي تنام ما بين ثلاث وأربع ساعات يومياً.

ورفض القاضي ألفين ك. هيلرستين، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز 92 عامًا ، طلبه بالإفراج عنه . وتولت القاضية أناليسا توريس القضية.

يواجه كل من مادورو وفلوريس تهم التآمر في قضايا إرهاب المخدرات والاتجار بالكوكايين، من بين جرائم أخرى، وقد دفعا ببراءتهما أمام المحاكم الأمريكية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في يونيو 2027.

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