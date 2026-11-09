أمين "التعاون الإسلامي" يُعرب عن تعازيه لمصر إثر حادث تصادم قطارين بمحافظة الجيزة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن خالص تعازيه ومواساته لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث تصادم القطارين الأليم الذي وقع بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات وإصابة عشرات الركاب.

وأكد الأمين العام - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الاثنين/ - وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.