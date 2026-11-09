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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
رنا عصمت

حرصت الفنانة أروى جودة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة.

إطلالة أروى جودة..

 

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار بأحدث ظهور لها، بإطلالة سوداء اتسمت بالأناقة والبساطة، لتؤكد أن اللون الأسود يظل من أبرز الاختيارات التي تمنح المرأة مظهرا جذابا وراقيا في مختلف المناسبات.

واعتمدت أروى جودة على إطلالة باللون الأسود، بتصميم بسيط أبرز أناقتها، ونسقت معها إكسسوارات لامعة أضافت لمسة من الفخامة، مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

واختارت أروى جودة الابتعاد عن المبالغة في التفاصيل، لتجمع بين الأنوثة والرقي، وهو ما جعل إطلالتها تحظى باهتمام محبي الموضة والجمال.

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كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل جديدة من قصة حبها وزواجها، مشيرة إلى أن زوجها قرر اعتناق الإسلام قبل إتمام زواجهما، بعدما اشترطت عليه أن يكون مسلما حتى يتمكنا من الارتباط رسميا.

وقالت أروى جودة، خلال حديثها في بودكاست «منا وفينا»، إن زوجها اختفى لمدة أسبوع بعدما أخبرته بشرطها، وهو ما أثار قلقها ودفعها إلى اللجوء لصلاة الاستخارة والدعاء.

وأضافت أنها كانت تدرك أن العثور على شريك الحياة المناسب ليس أمرا سهلا، موضحة أن الإعجاب بالشكل وحده لا يكفي لبناء علاقة ناجحة، فقد يكون الشخص جميلا لكنه غير مناسب من حيث الشخصية، أو يكون مرتبطا بالفعل.

وأوضحت الفنانة أن زوجها عاد إليها بعد أسبوع، وأخبرها بأنه استشار عددا من المقربين منه، الذين نصحوه باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، خاصة إذا كان مقتنعا بأنها شريكة الحياة التي لم يجد مثلها من قبل.

وأشارت أروى جودة إلى أنهما أعلنا خطبتهما بعد ذلك، لكنه لم يكن قد اعتنق الإسلام في ذلك الوقت، قبل أن يعلن إسلامه قبيل إتمام الزواج، لتنتهي رحلة التردد والتفكير بالارتباط رسميا.

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور إطلالة أروى جودة الفنانة أروى جودة أروى جودة

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أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

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