السكني والتجاري.. الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم في مصر، بعد بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وحدد فترات انتقالية تختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية.

وحدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، قبل انتهاء العقود بقوة القانون.



موعد انتهاء عقود الإيجار القديم السكنية

وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به.

وبدأ تطبيق القانون في 5 أغسطس 2025، وبالتالي يكون الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم السكنية في 5 أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم التجاري

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ومنها المحال التجارية والأنشطة المختلفة، فقد حدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات.

وبناءً على ذلك، يكون الموعد النهائي لانتهاء هذه العقود في 5 أغسطس 2030، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية

لم يقتصر القانون على تحديد موعد انتهاء العقود، لكنه حدد أيضًا حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المؤجرة من أجله الوحدة الأصلية.

وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالإخلاء، وفقًا للإجراءات القانونية.

هل يحق للمستأجر البقاء بعد انتهاء السنوات السبع؟

لا يمنح القانون المستأجر حقًا تلقائيًا في تجديد العقد القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية، لكن يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على تحرير عقد جديد بشروط وقيمة إيجارية ومدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

كما أن انتهاء المدة القانونية لا يعني جواز طرد المستأجر بالقوة أو دون اتباع الإجراءات القانونية.

آخر موعد للتقديم على السكن البديل

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027 بدلًا من 12 أكتوبر 2026.

ويأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين المستحقين للتقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة، وفقًا للضوابط والشروط المقررة.