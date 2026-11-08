بالقانون.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني وغير السكني

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 موعد انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، سواء الوحدات السكنية أو المحال التجارية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال وضع فترة انتقالية محددة لكل نوع من العقود، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للمدد التي نص عليها القانون.

7 سنوات للعقود السكنية

وبحسب المادة الثانية من القانون، تختلف مدة انتهاء عقود الإيجار القديم حسب طبيعة استخدام الوحدة، حيث حدد القانون 7 سنوات للعقود السكنية، مقابل 5 سنوات للعقود غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إتاحة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة القانونية.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم السكنية

ونص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، والذي بدأ تطبيقه في 5 أغسطس 2025.

وبناءً على ذلك، يكون الموعد المحدد لانتهاء عقود الإيجار القديم السكنية هو 5 أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذا التاريخ.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم غير السكنية

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد حدد القانون مدة انتقالية تبلغ 5 سنوات من تاريخ العمل به.

وبالتالي، تنتهي عقود الإيجار القديم غير السكنية في 5 أغسطس 2030، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد في موعد سابق.

حالات الإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار القديم

ولم يقتصر القانون على تحديد مواعيد انتهاء العقود، لكنه تضمن أيضًا حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ووفقًا للمادة السابعة من القانون، تشمل هذه الحالات ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، تكون قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة المؤجرة.

وفي حالة امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟

وتضمن القانون في مادته الثامنة أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة القانونية، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط لذلك تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم

وبذلك حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 موعدًا نهائيًا لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين في 5 أغسطس 2030، مع استمرار تطبيق الأحكام القانونية المنظمة لحالات الإخلاء المبكر والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المواعيد.