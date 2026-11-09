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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار وتخصيص عائدها للفقراء؟.. أمين الفتوى يجيب

زكاة المال
زكاة المال

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم وضع أموال الزكاة في شهادة استثمار باسم صاحبها، وصرف العائد الشهري منها لأسرة فقيرة، بدلًا من تسليم مبلغ الزكاة كاملًا دفعة واحدة، خوفًا من إنفاقه سريعًا وعودة الأسرة لطلب المساعدة.

وقال أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني، إنه لا مانع شرعًا من تقسيط إخراج الزكاة الواجبة على مدار العام، موضحًا أن ذلك لا يُعد تأخيرًا في أداء الزكاة، وفقًا لرأي بعض أئمة المسلمين، ومنهم الإمام محمد بن الحسن والإمام الكرخي، الذين يرون أن الفورية في إخراج الزكاة يمكن أن يمتد مفهومها ليشمل العام كله.

وأضاف أن هذا التصرف جائز ما دام يستهدف تحقيق مصلحة الفقير وضمان استمرار حصوله على النفقة التي يحتاج إليها، خاصة إذا كان تسليمه مبلغ الزكاة كاملًا مرة واحدة قد لا يحقق الغرض المرجو منها.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى ضرورة الانتباه إلى أن وضع أموال الزكاة في وعاء ادخاري يترتب عليه اعتبار أصل المبلغ والعوائد الناتجة عنه من أموال الزكاة، وليس الأرباح وحدها.

وأكد أمين الفتوى ضرورة إخراج كامل هذه الأموال، بما يشمل أصل المبلغ والعوائد المتحققة منه، قبل مرور الحول عليها، حتى تبرأ ذمة المزكي ويكون أداء الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية.

استطلاع هلال شهر جمادى الأخرة اليوم 

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

 

وفي هذا السياق، كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك عن موعد ميلاد هلال شهر جمادى الآخرة، مشيرة إلى أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026، وهو يوم تحري الهلال.

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