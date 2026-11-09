خريطة إجازات 2027.. أيام ينتظرها الموظفون والطلاب لترتيب خطط العام الجديد

يترقب العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس والجامعات موعد أول إجازة رسمية في عام 2027، والتي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير، لتتصل بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ما يتيح الحصول على 3 أيام إجازة متواصلة لبعض الفئات.

وتأتي إجازة عيد الميلاد المجيد ضمن أولى الإجازات الرسمية التي يشهدها شهر يناير 2027، وسط اهتمام من الموظفين والطلاب بمعرفة مواعيد العطلات التي تتصل بالإجازات الأسبوعية وتوفر فترات راحة متتالية دون الحاجة إلى الحصول على يوم إضافي من رصيد الإجازات.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ويعد من المناسبات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون والطلاب على إجازة، وفق القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم العطلات الرسمية.

وبالتزامن مع حلول المناسبة يوم الخميس، تتصل الإجازة بالعطلة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت لدى العديد من جهات العمل والمؤسسات التعليمية، لتصبح المدة الإجمالية 3 أيام متواصلة.

تفاصيل إجازة 3 أيام في يناير

وتأتي أيام الإجازة على النحو التالي:

-الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

-الجمعة 8 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

-السبت 9 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب الذين تتوافق عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت على 3 أيام متتالية من الراحة، تبدأ الخميس وتنتهي السبت.

هل تشمل الإجازة القطاعين الحكومي والخاص؟

تخضع الإجازات الرسمية للقرارات التي تصدرها الحكومة، وتشمل العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة، بينما يتم تنظيم حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازات الرسمية وفقًا لقواعد العمل والقرارات المنظمة لها.

كما تختلف مواعيد العطلات الأسبوعية من جهة إلى أخرى، ولذلك قد تختلف استفادة بعض الموظفين من أيام الإجازة الثلاثة بحسب نظام العمل المطبق لديهم.

إجازة الطلاب في يناير 2027

ويستفيد طلاب المدارس والجامعات من إجازة عيد الميلاد المجيد وفق جداول الدراسة والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وفي حال توافق الإجازة الرسمية مع العطلة الأسبوعية، يمكن أن تمتد فترة الراحة إلى 3 أيام متواصلة.

وتزداد أهمية موعد الإجازة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني في بعض المؤسسات التعليمية، حيث تتيح العطلة فترة قصيرة للراحة قبل استئناف الدراسة.

الإجازات الرسمية في 2027

يشهد عام 2027 عددًا من الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية، من بينها إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وثورة 30 يونيو، وعيد الثورة، والمولد النبوي الشريف، إلى جانب عيد الميلاد المجيد.

وتصدر الحكومة قرارات تحديد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة، كما قد يتم ترحيل بعض الإجازات التي تقع خلال منتصف الأسبوع إلى يوم آخر وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

أول إجازة رسمية في 2027

وتعد إجازة عيد الميلاد المجيد أولى الإجازات الرسمية في عام 2027، وتأتي في توقيت يمنح شريحة كبيرة من الموظفين والطلاب 3 أيام متواصلة، نتيجة توافقها مع العطلة الأسبوعية.

ومن المقرر أن يبدأ الموظفون والطلاب إجازتهم يوم الخميس 7 يناير، على أن تستمر يومي الجمعة والسبت، قبل العودة إلى العمل أو الدراسة وفقًا لنظام كل جهة.