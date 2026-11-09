قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير " قادرون باختلاف" تشارك في المؤتمر السنوي لمجموعة " فوداكوم"

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة "فوداكوم" حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه شركة "فودافون مصر"، ويُعد أول مؤتمر دولي يركز بشكل مباشر على تعزيز الإتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "فودافون مصر" والرئيس الإقليمي الأسواق الدولية بمجموعة "فوداكوم"، والأستاذ أيمن عصام، الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية بمجموعة "فوداكوم"، والمهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بـ "فودافون مصر"، والأستاذة مي ياسين، رئيس قسم الشؤون المؤسسية بـ "فودافون مصر"، والدكتورة رندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى جانب لفيف من الشخصيات الدولية والعامة وخبراء التكنولوجيا والعمل الأهلي.

وأدارت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، جلسة نقاشية حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: "من السياسات إلى التطبيق.. سد الفجوة ومواءمة السياسات مع الواقع الفعلي للدمج الرقمي".

وشهدت الجلسة تسليط الضوء على آليات تحويل الأطر التشريعية والسياسات الاستراتيجية المكتوبة إلى إجراءات عملية ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. 

كما ناقشت المشاركة الفعالة للتكنولوجيا المالية والرقمية في تسهيل وصول الخدمات الأساسية لجميع الفئات دون تمييز، واستعراض أفضل الممارسات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير بيئات رقمية تضمن الإتاحة الشاملة، فضلاً عن التأكيد على أهمية إشراك ذوي الإعاقة أنفسهم في مراحل تصميم وتطوير الحلول التقنية لضمان تلبيتها لاحتياجاتهم الواقعية.

وأكدت المديرة التنفيذية خلال الجلسة أن دور صندوق "قادرون باختلاف"  يتمثل في تمكين وتمويل المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في المجتمع الرقمي الحديث.

زينة توكل قادرون قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة فوداكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حسين فهمي

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يكرم حسين فهمي في دورته الثانية

Godzilla Minus Zero

«Godzilla Minus Zero» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

المخرج خالد مهران

بعد «موسكو كايرو».. خالد مهران يخوض مغامرة سينمائية جديدة بـ«الضيف رقم 11» في الكريسماس

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد