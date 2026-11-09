مدير " قادرون باختلاف" تشارك في المؤتمر السنوي لمجموعة " فوداكوم"

شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة "فوداكوم" حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه شركة "فودافون مصر"، ويُعد أول مؤتمر دولي يركز بشكل مباشر على تعزيز الإتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "فودافون مصر" والرئيس الإقليمي الأسواق الدولية بمجموعة "فوداكوم"، والأستاذ أيمن عصام، الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية بمجموعة "فوداكوم"، والمهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بـ "فودافون مصر"، والأستاذة مي ياسين، رئيس قسم الشؤون المؤسسية بـ "فودافون مصر"، والدكتورة رندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى جانب لفيف من الشخصيات الدولية والعامة وخبراء التكنولوجيا والعمل الأهلي.

وأدارت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، جلسة نقاشية حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: "من السياسات إلى التطبيق.. سد الفجوة ومواءمة السياسات مع الواقع الفعلي للدمج الرقمي".

وشهدت الجلسة تسليط الضوء على آليات تحويل الأطر التشريعية والسياسات الاستراتيجية المكتوبة إلى إجراءات عملية ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ناقشت المشاركة الفعالة للتكنولوجيا المالية والرقمية في تسهيل وصول الخدمات الأساسية لجميع الفئات دون تمييز، واستعراض أفضل الممارسات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير بيئات رقمية تضمن الإتاحة الشاملة، فضلاً عن التأكيد على أهمية إشراك ذوي الإعاقة أنفسهم في مراحل تصميم وتطوير الحلول التقنية لضمان تلبيتها لاحتياجاتهم الواقعية.

وأكدت المديرة التنفيذية خلال الجلسة أن دور صندوق "قادرون باختلاف" يتمثل في تمكين وتمويل المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في المجتمع الرقمي الحديث.