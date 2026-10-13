وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم

تتصدر فرص العمل الحكومية اهتمامات الباحثين عن وظائف جديدة، خاصة تلك التي تتيح العمل في مجالات الرعاية الاجتماعية وتأهيل الأطفال وحمايتهم.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فرص عمل جديدة من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إلى جانب وظائف بنظام التعاقد في وحدة إدارة الحالة بعدد من المحافظات، مع تحديد التخصصات المطلوبة وشروط التقديم والمستندات اللازمة لكل وظيفة.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن حاجتها إلى تعيين أخصائيين للعمل في مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط المتعلقة بالمؤهل الدراسي والسن والاستعداد للعمل بنظام الورديات.

وتستهدف الوظائف الحاصلين على مؤهلات عليا في تخصصات علم النفس والتربية الخاصة والخدمة الاجتماعية، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مجال الرعاية والتأهيل.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

شروط التقديم على وظائف المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

حدد الإعلان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

الحصول على مؤهل عال مناسب في أحد التخصصات المطلوبة، وهي آداب علم نفس، والتربية الخاصة، والخدمة الاجتماعية.

ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.



الاستعداد للعمل في فترات مختلفة تشمل الورديات الصباحية والمسائية والليلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في التقدم لشغل وظيفة أخصائي بمجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة تجهيز المستندات التالية:

سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

طابع تأمينات.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.



وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

طريقة التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط إلى مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من متعددي الإعاقة بالطالبية، على العنوان التالي:

2 شارع أسامة أحمد محمد، الطالبية، بجوار مدرسة أم الأبطال، العمرانية الغربية، الهرم، الجيزة.

ويحرر الطلب باسم اللواء مهندس مدير تنفيذ المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

ووفقا للمواعيد الواردة في الإعلان، يبدأ استقبال الطلبات يوم 7 أكتوبر 2026، ويستمر حتى 21 أكتوبر 2026، على أن تعقد المقابلة الشخصية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الكائن في 3 شارع حافظ حسن، العجوزة، الجيزة.