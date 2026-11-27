كشفت الأمم المتحدة عن تحديات كبيرة تواجه الجيش اللبناني، تتعلق بضعف الإمكانات العسكرية ونقص التمويل، بما يحد من قدرته على تولي المسؤوليات الأمنية والعسكرية بصورة كاملة، خصوصًا في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوترات الأمنية والوجود العسكري الإسرائيلي في بعض المناطق الحدودية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش وبسط سلطة المؤسسات الرسمية على كامل الأراضي اللبنانية، وسط مطالبات بتوفير الدعم المالي والعسكري اللازم لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها.

قدرة الجيش اللبناني

وقال مسؤولون أمميون إن الجيش اللبناني لا يمتلك حاليًا القدرات والإمكانات الكافية للانتشار الكامل وتحمل المسؤوليات الأمنية بمفرده، مشيرين إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد تؤثر بصورة مباشرة في جاهزية المؤسسة العسكرية وقدرتها على تنفيذ مهامها.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، أندريا تيننتي، في تصريحات سابقة لموقع أخبار الأمم المتحدة، أن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم إضافي في مجال القدرات والإمكانات، إلى جانب المساعدات المالية من المجتمع الدولي، لضمان وجود عسكري مستدام وتعزيز سلطة الدولة في جنوب البلاد.

تحديات المؤسسة العسكرية اللبنانية

وتواجه المؤسسة العسكرية اللبنانية تحديات مرتبطة بنقص الموارد والتجهيزات والقدرات البشرية واللوجستية، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية زيادة انتشار القوات وتطوير قدراتها على مراقبة الحدود وتنفيذ المهام الأمنية.

كما تشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن ضعف التمويل وتراجع الإمكانات التشغيلية يمثلان عقبتين أمام قدرة الجيش على تنفيذ المهام الموكلة إليه، لافتة إلى تقديرات لبنانية سابقة بشأن الحاجة إلى نحو 3 مليارات دولار من التمويل الخارجي على مدى خمس سنوات لتلبية المتطلبات التشغيلية للمؤسسة العسكرية.

وتكتسب هذه التحديات أهمية خاصة في ظل القرار الدولي 1701، الذي يشكل الإطار الأساسي لترتيبات الأمن في جنوب لبنان، والجهود الرامية إلى تعزيز انتشار الجيش اللبناني وتوسيع سلطة الدولة، بالتزامن مع مهام قوات اليونيفيل.

وتعكس التحذيرات الأممية أن تعزيز دور الجيش اللبناني لا يرتبط فقط بزيادة أعداد قواته، وإنما يتطلب توفير التمويل والتجهيزات والتدريب اللازم، بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الأمنية بصورة مستقلة ومستدامة.