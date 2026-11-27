كشف الدكتور حاتم صادق، أستاذ هندسة مكافحة الحرائق بكلية الهندسة جامعة حلوان، التصرفات الواجب اتباعها حال مشاهدة سيارة مشتعلة أثناء القيادة، موضحًا أن التعامل الخاطئ مع الحريق قد يعرض حياة السائق والركاب للخطر.

وقال حاتم صادق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت السيطرة»، المذاع على قناة «TEN»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، إن أول إجراء يجب اتخاذه هو إيقاف السيارة فورًا والركن على جانب الطريق، مع الابتعاد عن مصدر النيران وعدم محاولة المرور بجواره.

المسافة الآمنة عند نشوب حريق سيارة

وشدد على ضرورة الابتعاد عن السيارة المشتعلة لمسافة تصل إلى 60 مترًا، وليس 30 أو 40 مترًا، مؤكدًا أهمية عدم الاقتراب من موقع الحريق أو محاولة التدخل الشخصي، خاصة إذا كانت النيران كبيرة وواضحة.

رقم المطافئ.. ومتى تتوقف عن محاولة إطفاء الحريق؟

وأشار أستاذ هندسة مكافحة الحرائق إلى ضرورة الاتصال بالمطافئ والحماية المدنية على رقم 180، للإبلاغ عن الحرائق وحالات الإنقاذ والكوارث، موضحًا أنه في حالة الحريق الكبير لا ينبغي استخدام طفاية الحريق أو محاولة التعامل مع النيران بشكل فردي، لأن الأولوية تكون للابتعاد وتأمين الأرواح وترك مهمة الإطفاء للمتخصصين.

إشادة بسرعة تدخل الحماية المدنية

وعلق حاتم صادق على التعامل مع حادث حريق الوراق، قائلًا إنه لولا ستر الله لكانت الكارثة أكبر، مشيدًا بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وتدخلها لاحتواء الحريق، مؤكدًا أن إمكاناتها أصبحت جيدة، وموجهًا الشكر للضباط على جهودهم.

واختتم حديثه بالتأكيد أن ما يحتاجه المواطنون هو مزيد من الوعي والمعرفة بكيفية التصرف في حالات الحرائق والطوارئ، لتجنب تعريض أنفسهم والآخرين للخطر.