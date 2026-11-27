في مشهد لفت انتباه الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت عاملة نظافة تركية تُدعى غولوم إلى حديث المتابعين في تركيا وخارجها، بعدما أصبحت تريند عالمي وانتشرت مقاطع مصورة لها أثناء أداء عملها في أحد أشهر شوارع مدينة إسطنبول، لتتجاوز المشاهدات عشرات الملايين خلال فترة زمنية قصيرة.

ولم تكن غولوم تتوقع أن تتحول لحظات عادية من يوم عملها إلى قصة متداولة على نطاق واسع، بعدما التقط مصور شوارع تركي صوراً ومقاطع فيديو لها في شارع الاستقلال الشهير، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتبدأ رحلة انتشار لافتة أثارت تفاعلاً كبيراً.

28 مليون مشاهدة في يومين

بدأت القصة عندما التقط مصور الشوارع التركي كيمبو ياسين مقاطع مصورة لغولوم أثناء قيامها بتنظيف شارع الاستقلال وسط إسطنبول، قبل أن ينشرها عبر حسابه على منصة إنستجرام، حيث حصدت اللقطات أكثر من 28 مليون مشاهدة وتفاعلاً خلال يومين، وفق الأرقام التي أوردها المنشور.

وأوضح المصور أنه اعتاد التقاط صور لأشخاص لا يعرفهم، ممن يلفتون انتباهه بملامحهم أو أناقتهم، مشيراً إلى أن غولوم لفتت نظره خلال وجوده في الشارع، فقرر توثيق بعض اللحظات أثناء تأدية عملها.

وأرفق ياسين المقطع بتعليق عبّر فيه عن إعجابه بمظهرها وابتسامتها وطريقة حديثها، وهو ما ساهم في انتشار الفيديو على نطاق واسع، وتحوله إلى مادة يتداولها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.

غولوم تكشف تفاصيل مفاجأة الفيديو

من جانبها، تفاعلت غولوم مع المقطع المتداول، وأعربت عن دهشتها من قيام المصور بتوثيق اللقاء بالفيديو، إذ كانت تعتقد أنه سيكتفي بالتقاط صورة لها.

ووجهت رسالة إلى المصور أعربت خلالها عن مفاجأتها، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن يتحول اللقاء إلى مقطع مصور ينتشر بهذا الحجم.

وتحدثت عن تلقيها رسائل ودعوات من أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدت امتنانها للتفاعل الذي حظيت به، مشيرة إلى أنها تعمل في مجال تنظيف الشوارع منذ نحو 6 سنوات.

وأوضحت أنها لجأت إلى كتابة رسالة توضيحية بعدما لاحظت ظهور حسابات وملفات مزيفة تحمل اسمها، مؤكدة أن ما كتبته جاء بصورة شخصية وليس نصاً معداً مسبقاً.

أناقتها وابتسامتها تثيران تفاعلاً واسعاً

ولم يقتصر الاهتمام على انتشار الفيديو، بل لفتت غولوم الأنظار بإطلالتها التي جمعت بين زي العمل الرسمي واهتمامها بمظهرها، إذ ظهرت بتسريحة شعر أنيقة وطلاء أظافر، إلى جانب ابتسامتها التي اعتبرها كثيرون أبرز ما ميز اللقطات المتداولة.

وتباينت ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن عدداً كبيراً من المتابعين أشادوا بثقتها بنفسها وبظهورها أثناء أداء عملها، معتبرين أن القصة تحمل رسالة تتعلق باحترام المهن المختلفة وعدم التقليل من شأن العاملين في الوظائف الخدمية.

وذهب متابعون إلى أن ما يستحق الاهتمام في القصة لا يتعلق بالمظهر وحده، بل بالعمل الذي تؤديه غولوم يومياً للحفاظ على نظافة شوارع المدينة، مؤكدين أن مهنة تنظيف الشوارع من الأعمال التي تستحق التقدير والاحترام.