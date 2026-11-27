تناول الدكتور حسام موافي عددًا من الاستفسارات الطبية المتعلقة بمشكلات صحية شائعة، مسلطًا الضوء على أسباب كثرة التبول ليلًا، وأهمية الفحوصات اللازمة لتشخيص أمراض البروستاتا، إلى جانب المضاعفات المحتملة لمرض الروماتويد وتأثيره على العين والأسنان.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن كثرة التردد على الحمام لا تعني بالضرورة زيادة كمية البول، مشيرًا إلى أن مريض البروستاتا قد يعاني من التبول المتكرر مع خروج كميات قليلة في كل مرة، كما طمأن بشأن إجراء عينة البروستاتا، مؤكدًا أنها إجراء طبي مهم يساعد على تحديد طبيعة التضخم وما إذا كان حميدًا أم لا.

الروماتويد قد يؤثر على شبكية العين

وفيما يتعلق بحالة مريضة تعاني من خمول الغدة الدرقية والمياه البيضاء والروماتويد، أوضح موافي أن استمرار ضعف الإبصار بعد إجراء عملية المياه البيضاء قد يرجع إلى وجود مشكلة في شبكية العين، وليس المياه البيضاء وحدها.

وأشار إلى أن الروماتويد من الأمراض المناعية التي قد ترتبط بالتهابات الأوعية الدموية، وهو ما قد يؤثر على العين والشبكية ويسبب تراجع القدرة على الإبصار، موضحًا أن تشخيص سبب ضعف الرؤية يتطلب تحديد موضع المشكلة بدقة.

وأكد موافي أن استمرار أعراض خمول الغدة الدرقية قد يشير إلى عدم ضبط جرعة العلاج، موضحًا أن تعويض نقص هرمونات الغدة من الأمور التي يمكن التعامل معها طبيًا بسهولة، بشرط تحديد الجرعة المناسبة وفقًا لنتائج تحليل الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH)، ومتابعة استجابة المريضة للعلاج.

تأثير الروماتويد على صحة الأسنان

ولفت إلى أن مرض الروماتويد قد يمتد تأثيره إلى الأنسجة المحيطة بالأسنان، نتيجة طبيعته المناعية وتأثيراته الالتهابية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صحة الأسنان والأنسجة الداعمة لها، وقد يسهم في تدهورها وفقدانها.