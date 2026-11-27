تحل النابغة الأزهرية والقارئة الشابة نور محروس، مساء اليوم الجمعة، لأول مرة، ضيف شرف على حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، في ظهور استثنائي ينتظره عشاق التلاوة القرآنية.

القارئة نور محروس تحاكي صوت الشيخ المنشاوي في دولة التلاوة

ومن المقرر أن تقدم القارئة نور محروس خلال الحلقة عددا من آيات الذكر الحكيم، حيث سوف تحاكي بصوتها العذب أداء القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي أمام الجمهور، مستعرضة قدرتها الصوتية الفائقة وإتقانها لأحكام التلاوة والمقامات الصوتية.

وتأتي استضافة النابغة الأزهرية في إطار حرص برنامج "دولة التلاوة" على تسليط الضوء على المواهب القرآنية الشابة والمتميزة من أبناء الأزهر الشريف، ودعم الأجيال الجديدة في الحفاظ على تراث مدرسة التلاوة المصرية العريقة وتقديمه بأسلوب يجمع بين الأصالة والإتقان.

تأهل 6 متسابقين إلى المرحلة التالية من دولة التلاوة

وكانت نتائج الحلقة الرابعة من برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الثاني حسمت تأهل 6 متسابقين إلى المرحلة التالية، بعد منافسات قرآنية شهدت تباينًا في درجات التقييم، وتقاربًا في مستويات الأداء، وتصدر خلالها متسابقان قائمة الحاصلين على أعلى الدرجات.

وجاء محمد أبو ليلة وحسن الأصمعي في المركز الأول بحصول كل منهما على 274 درجة، فيما سجل علي ياسين التهامي ومحمود غرابة ومحمد الطباخ 272 درجة لكل منهم، وتأهل محمد أيمن عبد العزيز إلى المرحلة التالية بعد التصفية، برصيد 271 درجة.

وفي المقابل، لم يحالف التوفيق محمود هاشم الذي حصل على 270 درجة، ومحمود الإمام الذي سجل 261 درجة، لتنتهي منافسات الحلقة بتأهل ستة متسابقين.

وتواصل «دولة التلاوة» تقديم مواهب قرآنية متميزة، وإبراز تنوع مدارس التلاوة وألوان الأداء، من خلال منافسات تجمع بين إتقان أحكام التلاوة وحسن الأداء.