أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا حادث اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي، والنيابة العامة، وبالاستناد إلى الإجراءات الفنية المعتمدة ونتائج تحاليل البصمة الوراثية (DNA) وجار استصدار تصاريح الدفن بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن أعمال الفحص واستكمال إجراءات تحديد الهوية لا تزال جارية لحالات الوفاة المتبقية بمستشفيي العجوزة التخصصي وبولاق الدكرور، بالتنسيق الكامل بين وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، ووفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المنظمة.

وأكدت الوزارة أن جميع الجهات المعنية تعمل بصورة متكاملة لاستكمال الإجراءات اللازمة بدقة، مع إيلاء الاعتبار الكامل لكرامة المتوفين ومراعاة مشاعر ذويهم، والحرص على استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمصابين، أوضحت الوزارة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة، مشيرة إلى نقل حالتين من مستشفى الوراق إلى مستشفى بولاق العام ومستشفى أهل مصر، وجارٍ استكمال إجراءات نقل حالة من مستشفى إمبابة العام إلى مستشفى بولاق، بينما يتلقى 4 مصابين الرعاية الطبية بمستشفى بولاق، ومصاب آخر يعاني من كسور بمستشفى زايد التخصصي.

وكان الحادث أسفر عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين، وقد دفعت وزارة الصحة والسكان بـ39 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة، مع استمرار متابعة أوضاع المصابين وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.