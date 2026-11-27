أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، رفضها الانضمام إلى تحالف مكة الدفاعي، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، مؤكدة تمسكها بمبادئ سياستها الخارجية القائمة على الاستقلال وعدم الانحياز إلى أي تحالف عسكري، في موقف يثير تساؤلات بشأن مستقبل التكتلات الأمنية في العالم الإسلامي.

رفض رسمي للانضمام إلى التحالف

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، فهد نبيل أ. مولاشيلا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة جاكرتا، الخميس 26 نوفمبر 2026، إن بلاده لن تنضم إلى أي اتفاقية دفاعية، بما في ذلك تحالف مكة، موضحًا أن السياسة الخارجية الإندونيسية تقوم على مبدأ «الحرة والنشطة».

وأضاف أن إندونيسيا تحافظ على موقف مستقل في علاقاتها الدولية، وتفضل الاعتماد على الدبلوماسية والحوار والتعاون البناء لاحتواء الصراعات، بدلًا من اللجوء إلى المواجهات العسكرية، مشددًا على أن تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب حلولًا سياسية ودبلوماسية.

وجاء التصريح ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن دراسة جاكرتا إمكانية الانضمام إلى التحالف، نقلًا عن مسؤولين أتراك أشاروا إلى تنامي التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات الدفاعية والعسكرية.

ما هو تحالف مكة الدفاعي؟

وتأسس تحالف مكة في 7 أغسطس 2026، بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث بمثابة اعتداء على الدول الأخرى، إلى جانب تعزيز التنسيق العسكري والتعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير القدرات المشتركة.

لماذا تتمسك إندونيسيا بالابتعاد عن التحالفات العسكرية؟

ويعكس الموقف الإندونيسي رغبة جاكرتا في الاحتفاظ باستقلالية قرارها السياسي والعسكري، وتجنب الالتزامات الدفاعية التي قد تضعها طرفًا في صراعات إقليمية بعيدة عن نطاق مصالحها المباشرة.

ورغم تنامي تعاونها العسكري مع تركيا ودول أخرى، تؤكد إندونيسيا أن الشراكات الدفاعية لا تعني بالضرورة الانضمام إلى أحلاف عسكرية أو التخلي عن سياسة عدم الانحياز.

وبذلك، يبدو أن جاكرتا تفضل توسيع علاقاتها الدولية مع مختلف الأطراف، مع الاحتفاظ بحرية اتخاذ قراراتها، بعيدًا عن الالتزامات العسكرية الجماعية.