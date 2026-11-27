أعلنت المنظومة الصحية في إسرائيل حالة التأهب الأمني تحسبًا لهجوم إلكتروني واسع النطاق يستهدف المستشفيات والمؤسسات الطبية، بعد تلقي مؤشرات من مصادر متعددة تفيد بوجود هجوم محتمل يجري التخطيط له ضد القطاع الصحي، ما دفع وزارة الصحة الإسرائيلية إلى مطالبة المستشفيات برفع مستوى اليقظة والاستعداد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن وحدة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الصحة أرسلت تحذيرًا إلى المستشفيات مساء الخميس، أشارت فيه إلى ورود معلومات من مصادر مختلفة بشأن التخطيط لهجوم إلكتروني واسع يستهدف القطاع الصحي في إسرائيل.

ودعت الوزارة المؤسسات الطبية إلى تعزيز إجراءات الحماية، ومراقبة أي نشاط غير اعتيادي، والإبلاغ الفوري عن أي خلل أو تطورات مشبوهة، موضحة أن الجهة التي تقف وراء الهجوم المحتمل لم تتحدد حتى الآن.

قطع الاتصالات الخارجية عن أنظمة صناديق التأمين الصحي

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، بدأت صناديق التأمين الصحي الإسرائيلية اتخاذ تدابير إضافية لحماية أنظمتها الرقمية، حيث أبلغت إحدى الجهات موظفيها بقرار قطع الاتصال بأنظمة الصندوق من خارج إسرائيل، عقب رصد مؤشرات على هجمات إلكترونية محتملة تستهدف القطاع الصحي.

وأوضحت المؤسسة أن الاتصالات الخارجية ستظل مقطوعة حتى يوم الأحد على الأقل، على أن يُعلن لاحقًا عن موعد استعادة الخدمة.

في المقابل، أفادت جهة صحية أخرى بعدم إجراء تغييرات على اتصالات الأطباء من الخارج، لكنها أكدت تشديد إجراءات الحماية ورفع مستوى الاستعداد وفقًا للبروتوكولات الأمنية المعتمدة، فيما كانت إحدى شركات التأمين الصحي قد اتخذت قرارًا مماثلًا بقطع الاتصالات الخارجية قبل صدور التحذير الأخير.

تشيك بوينت: عطلات نهاية الأسبوع أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية

من جانبه، أوضح جيل ميسينغ، رئيس أركان شركة الأمن السيبراني «تشيك بوينت»، أن قطع الاتصالات من الخارج يمثل إجراءً وقائيًا يحد من قدرة الجهات المعادية على الوصول إلى الأنظمة الإسرائيلية أو سحب المعلومات منها عبر شبكات خارجية.

لكنه حذر من أن المهاجمين المتقدمين قد يلجأون إلى إنشاء نقاط دخول داخل إسرائيل، من خلال اختراق مؤسسات أو جهات محلية واستخدام بنيتها التحتية لتنفيذ الهجمات.

وأشار إلى أن المؤسسات الصحية تُعد من أبرز الأهداف التي تستقطب الهجمات الإلكترونية في إسرائيل والعالم، لافتًا إلى تسجيل زيادة بنسبة 49% في الهجمات التي استهدفت جهات إسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية.

وأضاف أن المستشفيات تمثل أهدافًا حساسة بسبب طبيعة المعلومات الطبية التي تحتفظ بها، فضلًا عن أن تعطيل أنظمتها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وحذر ميسينغ من أن عطلات نهاية الأسبوع تمثل توقيتًا مناسبًا للمهاجمين، بسبب انخفاض أعداد الموظفين مقارنة بأيام العمل، وتراجع مستوى الانتباه والقدرة على الاستجابة السريعة للحوادث.

الأجهزة الطبية القديمة تزيد مخاطر الاختراق

وأوضح المسؤول في «تشيك بوينت» أن حماية المؤسسات الصحية تواجه تحديات تقنية معقدة، في مقدمتها العدد الكبير من الأجهزة الطبية المتصلة بالشبكات والأنظمة الرقمية، إلى جانب استخدام بنية تحتية وتقنيات قديمة يصعب تحديثها سريعًا بسبب القيود والموافقات التنظيمية.

كما تمثل الشبكات المفتوحة التي تتيح للمرضى والزوار الاتصال بالإنترنت داخل المستشفيات أحد التحديات الإضافية أمام تأمين الأنظمة الطبية.

ولفت إلى أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد التهديدات الإلكترونية، إذ أصبح بإمكان المهاجمين اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بصورة أسرع، ما يمنح جهات كانت قدراتها محدودة سابقًا إمكانات أكبر لتنفيذ هجمات متقدمة.

هجمات سابقة استهدفت مستشفيات إسرائيلية

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصحي الإسرائيلي واجه خلال السنوات الماضية عدة هجمات إلكترونية، تصاعدت وتيرتها مع اندلاع الحرب.

ففي مارس الماضي، وخلال عملية «زئير هاري»، فرضت وزارة الصحة قيودًا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية، محذرة من إمكانية استغلالها في تنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات الهندسة الاجتماعية وتسريب المعلومات الطبية الحساسة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تعرض مركز شامير الطبي «آساف هاروفيه» لهجوم إلكتروني خلال يوم الغفران، أسفر عن تسريب مراسلات إلكترونية تضمنت معلومات طبية، وأعلنت مجموعة قرصنة من أوروبا الشرقية مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أشار تحقيق أجرته القيادة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية إلى أن مصدره إيران.

كما تعرض المركز الطبي «ماياني هاييشوا» في بني براك، في أغسطس 2023، لهجوم ببرمجيات الفدية، تسبب في إتلاف وتعطيل أنظمة الكمبيوتر الإدارية بالمركز.

ويأتي رفع حالة التأهب الحالية في ظل مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، خاصة المؤسسات الصحية التي يمثل اختراق أنظمتها تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمات الطبية وحماية بيانات المرضى.