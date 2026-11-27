ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس وحدة الأجور والاستحقاقات بأحد البنوك بتهمة الاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه من حسابات البنك الداخلية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وصون المال العام والتصدي لكافة صور الفساد.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضه على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليه، وأحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد ورد المبلغ المستولي عليه وغرامة بمثل القيمة والعزل من الوظيفة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الثابت باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة والأضرار بمصالح الدولة.