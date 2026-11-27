دخل الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال، المدير الفني السابق لفريقي فالنسيا وفياريال، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أعقاب رحيل المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق.

مدرب إسباني جديد يدخل حسابات الأهلي لخلافة عموتة.. خاص

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن مارسيلينو جارسيا أصبح أحد الأسماء المطروحة أمام مسؤولي القلعة الحمراء، ضمن التحركات الجارية للتعاقد مع مدير فني أجنبي يمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية، وقادر على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن المطالب المالية للمدرب الإسباني لا تتخطى 140 ألف دولار شهريًا، وهو ما يمنح إدارة الأهلي فرصة لدراسة إمكانية التفاوض معه، في ظل التحركات الحالية لحسم ملف المدير الفني الجديد.

ويملك مارسيلينو جارسيا تورال خبرات مميزة في الكرة الإسبانية، بعدما قاد فالنسيا للتتويج بكأس ملك إسبانيا عام 2019، بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

كما حقق المدرب الإسباني لقب كأس السوبر الإسباني مع أتلتيك بلباو عام 2021، عقب الانتصار على برشلونة بنتيجة 3-2، ليؤكد امتلاكه سجلًا من البطولات خلال مسيرته التدريبية.

وتواصل إدارة الأهلي تحركاتها خلال الفترة الحالية لاختيار المدير الفني الجديد، خلفًا للحسين عموتة، في ظل رغبة النادي في حسم الملف خلال أقرب وقت.