شهدت محطة أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، اليوم الجمعة، خروج عربة قطار عن قضبان السكة الحديد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تحركت الجهات المعنية للتعامل مع الواقعة وإعادة انتظام حركة القطارات.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بخروج عربة قطار عن القضبان بمحطة أولاد عمرو، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع البلاغ.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات خروج العربة عن القضبان، ومتابعة أعمال التعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة القطارات.



وجارٍ العمل على رفع العربة وإعادتها إلى مسارها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حركة القطارات ومنع حدوث أي معوقات إضافية على خط السير.



وأكدت المعلومات الأولية للحادث، عدم وقوع أي إصابات بين الركاب جراء الحادث، فيما تتواصل الجهود لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.