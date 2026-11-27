أعلنت القوات المسلحة اللاتفية، اليوم الجمعة، نشر طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وطائرة مسيرة اعتراضية تابعة لها، عقب دخول طائرة مسيرة مجهولة لفترة وجيزة المجال الجوي للبلاد بالقرب من الحدود الروسية.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان، أن الطائرة المسيرة رُصدت بالقرب من الحدود في بلدية لودزا شرقي لاتفيا، قبل أن تحلق لفترة وجيزة فوق الأراضي اللاتفية.

وأضافت أنها أعلنت حالة التهديد الجوي في بلدية لودزا وأرسلت تحذيرا برتقاليا للسكان، وهو مستوى يشير إلى وجود تهديد مؤكد يستدعي اتخاذ إجراءات فورية، قبل رفع التحذير في وقت لاحق من اليوم.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن طائرات مقاتلة تابعة لمهمة الشرطة الجوية للناتو في دول البلطيق أقلعت للتعامل مع الموقف، كما جرى نشر طائرة مسيرة اعتراضية تابعة لها، عادت إلى موقع إطلاقها عقب انتهاء المهمة، فيما كانت وحدات الدفاع الجوي مستعدة للتدخل فورا.

ولم تحدد القوات المسلحة مصدر الطائرة المسيرة، لكنها أعلنت إرسال وحدات إضافية للدفاع الجوي إلى الحدود الشرقية، محذرة من احتمال دخول طائرات مسيرة أجنبية المجال الجوي اللاتفي مجددا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وذكرت القوات المسلحة أن طائرات مسيرة جرى إسقاطها فوق لاتفيا مرتين خلال العام الجاري، إذ أسقطت مقاتلات فرنسية مشاركة في مهمة الشرطة الجوية للناتو في دول البلطيق إحداها في يونيو، فيما أسقطت مقاتلات تابعة للحلف طائرة أخرى فوق بلدية بالفي في أغسطس.

وتشهد دول عدة بالقرب من مناطق النزاع حوادث دخول طائرات مسيرة إلى أجوائها أو سقوطها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.