أكد الموزع السينمائي الكبير أنطوان زند، أن فيلم تيتانك، هو أكثر الأفلام التي قام بتوزيعها، وحققت إيرادات في مصر.

وقال زند في تصريحات خاصة لصدى البلد: كنت في لندن مع ابنتي شيرين، وكانت هناك دعوة لحضور عرض خاص للفيلم مخصص للوكلاء، وكنا نحو 300 شخص. كانت هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها الفيلم، وخرجت من العرض سعيدًا جدًا.

وتابع: وبعد انتهاء الفيلم، نظرت إلى الوجوه الموجودة حولي، يمينًا ويسارًا، وفوق وتحت، فوجدت الجميع منبهرًا بما شاهدوه. وقبل مشاهدة الفيلم، كانت هناك بالفعل عناصر كثيرة تشير إلى نجاحه؛ فلا يوجد تقريبًا شخص لا يعرف قصة «Titanic»، أو لا يعرف مخرجه، أو بطليه ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

واستكمل: كانت كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون فيلمًا ناجحًا وله صدى كبير، وقد ظهر ذلك بوضوح على وجوه الحاضرين بعد العرض. ففي العروض الخاصة المخصصة للوكلاء، عندما ينتهي الفيلم ويقف الجميع للتصفيق، يكون هذا رد فعل تلقائيًا يعبر عن مدى استمتاعهم وتأثرهم بما شاهدوه، ويعد هو أكثر فيلم وزعته وحقق نجاحًا ماديًا في مصر .