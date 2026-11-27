خيّم الحزن على الوسط الفني، عقب الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق على الطريق الدائري، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، لتتوالى مظاهر التضامن مع أسر الضحايا، من خلال قرارات بتأجيل عدد من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية، احترامًا لحالة الحداد والحزن التي تسود الشارع المصري.

وشملت قرارات التأجيل عددًا من الفعاليات الفنية، من بينها أنشطة وزارة الثقافة، وحفلات النجمين تامر عاشور وتامر حسني، إلى جانب عروض مسرحية «غرام في الكرنك».

وزارة الثقافة تؤجل أنشطتها الاحتفالية لمدة 3 أيام

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل كافة الأنشطة الاحتفالية التي تنظمها الوزارة وقطاعاتها لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من الخميس 26 نوفمبر، تضامنًا مع أسر ضحايا حادث الطريق الدائري الأليم بمنطقة الوراق.

وجاء القرار وفقًا لبيان رسمي، أوضح أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرر تأجيل جميع الأنشطة الاحتفالية خلال فترة الحداد، تقديرًا لمشاعر أسر الضحايا ومشاركةً في حالة الحزن التي تشهدها البلاد.

تأجيل حفلي تامر عاشور وحسني

وفي السياق نفسه، أعلن الفنان تامر عاشور تأجيل حفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما يومي الجمعة والسبت المقبلين بمنطقة الفسطاط، وذلك حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الأليم.

وجاء قرار التأجيل تعبيرًا عن التضامن مع أسر الضحايا، ومراعاةً لحالة الحزن التي يعيشها المصريون عقب الحادث، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للحفلين في وقت لاحق.

تامر حسني يؤجل حفله في مدينتي

كما أعلن النجم تامر حسني تأجيل حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة 27 نوفمبر بمدينة مدينتي، ليُقام يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل.

وأوضح قرار التأجيل أنه يأتي تضامنًا مع أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، ومراعاةً لمشاعرهم في ظل حالة الحزن والأسى التي خلفها الحادث، في لفتة إنسانية تعكس تقدير الفنان للموقف ومشاركة أسر الضحايا أحزانهم.

تأجيل عروض «غرام في الكرنك»

ولم تقتصر قرارات التأجيل على الحفلات الغنائية، إذ أعلنت إدارة العرض المسرحي «غرام في الكرنك» تأجيل عروض يومي الخميس والجمعة، نظرًا للحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق، وتضامنًا مع أسر الضحايا والمصابين.

ونعت إدارة المسرح ضحايا الحادث، وقدمت خالص التعازي لأسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للعروض في وقت لاحق، وموجهة الشكر للجمهور على تفهمه وتقديره للقرار.



مهرجان بورسعيد:

كما أعلنت ادارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن تأجيل إنعقاد الدورة الجديدة، والتي كان من المقرر افتتاحها بداية الشهر القادم، الي العام الجديد، مراعاة لأحزان المصريين