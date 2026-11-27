أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا، بعدما بدا وكأنه خلط بين إسرائيل وإيران، خلال رده على سؤال يتعلق بالتعاون مع القيادة الإسرائيلية، إذ تحدث عن تدمير قواتها المسلحة ومنشآتها النووية، في إشارة كان يقصد بها طهران.

ووقعت الواقعة خلال حديث ترامب إلى الصحفيين، يوم الخميس، بمناسبة عيد الشكر، عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان ينوي الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكيف تستعد واشنطن للتعامل مع القيادة الإسرائيلية المقبلة.

إلا أن ترامب فاجأ الحاضرين بإجابة خارج سياق السؤال، مؤكدًا أن الطرف الذي يتحدث عنه يجب أن يُمنح فرصة للتصرف بعقلانية، قائلًا: «ليست لديهم قوات مسلحة.. لقد دُمّرت قواتهم المسلحة».

واستطرد الرئيس الأمريكي في تعداد ما قال إنه تم تدميره من سلاح الجو والبحرية والدفاعات الجوية، دون أن يوضح انتقاله من الحديث عن إسرائيل إلى الحديث - على ما يبدو - عن إيران.

وأضاف أن الطرف المعني لم يتمكن من فعل أي شيء بشأن منشآته النووية التي قال إن الولايات المتحدة دمّرتها، كما أشار إلى إمكانية استهداف جبل «بيكاكس» في إيران، حيث تقع منشأة نووية تحت الأرض، قبل أن يؤكد تفضيله التوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه التصريحات بعدما حذّر ترامب من احتمال إصدار أوامر بشن ضربات على إيران بعد رأس السنة، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وفي المقابل، نقلت تقارير إعلامية أنه أبلغ مسؤولين كبارًا في إدارته بإمكانية الامتناع عن توجيه ضربات، ما لم تُقدم طهران أو جماعة الحوثي اليمنية المدعومة منها على استفزازات جديدة.