كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن عودة إبراهيم عادل، لاعب الجزيرة الإماراتي، إلى حسابات النادي الأهلي من جديد، في إطار تحركات القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: إبراهيم عادل يعود لحسابات الأهلي من جديد».

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي بدأ فيه النادي الأهلي مرحلة جديدة داخل فريق الكرة الأول، بعد تكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود سامي قمصان الأهلي في أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مستهل مشواره مع الفريق كمدير فني.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل تحقيق بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهات المقبلة في البطولة.