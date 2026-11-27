تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات المهمة والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، سواء على مستوى الدوريات الأوروبية أو الدوري السعودي، إلى جانب منافسات كأس العالم للناشئين.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة تشيلسي ونوتنجهام فورست، التي تأتي في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

كما تشهد منافسات اليوم مواجهات في الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والتركي، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في الدوري السعودي، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز نجوم الأندية المشاركة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تقام مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي نوتنجهام فورست مع تشيلسي في مواجهة مرتقبة بافتتاح الجولة الثانية عشرة.

* نوتنجهام فورست ضد تشيلسي – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني مواجهة تجمع بين ليفانتي وراسينج سانتاندير، في إطار منافسات المسابقة المحلية.

* ليفانتي ضد راسينج سانتاندير – الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

* فينيزيا ضد بولونيا – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

* بريست ضد باريس إف سي – الساعة 9:45 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

* فيردر بريمن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تتواصل منافسات الدوري السعودي بإقامة ثلاث مواجهات قوية، أبرزها لقاء الاتحاد أمام نيوم، ضمن مواجهات الجولة الحالية من البطولة.

* الخلود ضد الخليج – الساعة 2:15 ظهرًا.

* القادسية ضد الفيحاء – الساعة 4:20 مساءً.

* الاتحاد ضد نيوم – الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

تقام مباراتان ضمن منافسات الدوري التركي، حيث يلتقي ألانيا سبور مع قونيا سبور، بينما يواجه ريزة سبور نظيره قاسم باشا.

* ألانيا سبور ضد قونيا سبور – الساعة 7 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

* ريزة سبور ضد قاسم باشا – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين اليوم

تشهد بطولة كأس العالم للناشئين إقامة عدد من المواجهات المهمة، بمشاركة منتخبات عربية وإفريقية، حيث يخوض منتخب الجزائر مواجهة أمام جمهورية الدومينيكان، بينما يلتقي منتخب البرازيل مع كوستاريكا.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

* كولومبيا ضد صربيا – الساعة 3 عصرًا.

* هندوراس ضد اليابان – الساعة 3 عصرًا.

* كوستاريكا ضد البرازيل – الساعة 4 عصرًا.

* آيرلندا ضد تنزانيا – الساعة 4 عصرًا.

* الجزائر ضد جمهورية الدومينيكان – الساعة 5 مساءً.

* مونتينيجرو ضد تشيلي – الساعة 5 مساءً.

* رومانيا ضد الكاميرون – الساعة 6 مساءً.

* فنزويلا ضد المكسيك – الساعة 6 مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام متابعي كرة القدم، في ظل تنوع المنافسات بين الدوريات الكبرى والبطولات الدولية، وتتصدر مواجهة تشيلسي ونوتنجهام فورست قائمة اللقاءات المنتظرة، إلى جانب مباريات الدوري السعودي ومواجهات كأس العالم للناشئين