أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية، إتاحة الاستفادة من خدمات الكهرباء إلكترونيًا من خلال تطبيق «خدمات كهرباء مصر»، التابع للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والذي يتيح للمواطنين تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن استخدام التطبيق يبدأ بإنشاء حساب للمستخدم، ليتمكن بعد ذلك من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ومتابعة الطلبات المقدمة بسهولة.

تقديم طلب عداد كودي إلكترونيًا

ومن بين الخدمات المتاحة، إمكانية تقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال التطبيق، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع متابعة مراحل تنفيذ الطلب، بداية من المعاينة الفنية التي تجريها الشركة وحتى استكمال إجراءات التوصيل.

وأوضحت الشركة للمواطنين كيفية تحميل تطبيق «خدمات كهرباء مصر» والاستفادة من خدماته، ويمكن الدخول وتحميل التطبيق مباشرة من خلال الرابط التالي:

رابط تحميل التطبيق على Google Play:

تحميل تطبيق خدمات كهرباء مصر(https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.eehc.eservices\&utm_source=chatgpt.com)

عداد الكهرباء الكودي

ويُعد العداد الكودي أحد الحلول التي أتاحتها وزارة الكهرباء للمباني المخالفة والعقارات التي لم تُقنن أوضاعها بعد، ويُستخدم بديلًا عن نظام الممارسة في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء، بدلًا من تقدير الاستهلاك بصورة جزافية، كما يساعد على الحد من سرقات التيار الكهربائي، لحين انتهاء إجراءات التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقار، وإمكانية تحويل العداد إلى عداد قانوني وفقًا للضوابط المقررة.

ويتم تركيب العداد الكودي دون أن يُعد ذلك سندًا قانونيًا لملكية العقار أو اعترافًا بمشروعية المبنى المخالف، إذ يظل توفيق الأوضاع واستكمال إجراءات التصالح شرطًا للانتقال إلى نظام العداد القانوني.

تخفيض 30% على استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية

وفي إطار تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح تيسيرات لأصحاب العدادات الكودية، تضمنت تخفيضًا بنسبة 30% على قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع المباني المخالفة.

وبموجب التخفيض، ينخفض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى 1.92 جنيه للعدادات الكودية المنزلية المستحقة، وهي العدادات التي تم تركيبها قبل 1 يناير 2024، وفقًا للشروط المعلنة، ولا يسري التخفيض على جميع أصحاب العدادات الكودية.