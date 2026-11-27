تفتح الرسوم الأمريكية الجديدة المقترحة على 14 شريكاً تجارياً، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، فصلاً جديداً من التوترات التجارية العالمية، وتعيد إلى الواجهة تداعيات النهج الحمائي الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترامب، في وقت لم تتضح فيه بعد الصورة الكاملة لانعكاسات الجولات السابقة من الرسوم على الاقتصاد الأمريكي.

الرسوم الجمركية الأمريكية

وتأتي هذه الخطوة -بما لها من أبعادها التجارية المتوقعة- في توقيت يشهد عودة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع في الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على استيعاب أعباء جمركية إضافية، ومدى انتقال تكلفتها إلى الشركات والمستهلكين، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع ومدخلات الإنتاج.

وتضع هذه التطورات مجلس الاحتياطي الفدرالي أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ تتزامن احتمالات ارتفاع تكاليف الواردات مع نمو اقتصادي أقوى من المتوقع، وهو ما يعيد اختبار خيارات السياسة النقدية بين مواصلة مكافحة التضخم ومراعاة تداعيات التشديد النقدي على النشاط الاقتصادي.

وبينما تراهن واشنطن على الرسوم الجمركية لمعالجة اختلالات التجارة وحماية الصناعة المحلية، تتجه الأنظار إلى ما قد تتركه هذه السياسة من آثار على مسار التضخم وأسعار الفائدة، فضلاً عن انعكاساتها على الدولار والأسواق المالية، في ظل مخاوف من أن يتحول التصعيد التجاري إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية.