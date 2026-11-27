أصدرت القوات المسلحة الوطنية في لاتفيا إنذارًا من المستوى البرتقالي، إثر رصد تهديد محتمل للمجال الجوي في بلدية لودزا شرقي البلاد.

تهديد للمجال الجوي في لاتفيا



وأوضح الموقع أن الإنذار صدر مساء 10 نوفمبر، بعدما أعلنت القوات المسلحة اللاتفية وجود تهديد محتمل للمجال الجوي في المنطقة، فيما دعت السلطات السكان إلى البقاء داخل منازلهم كإجراء احترازي.



وفي تطورات الواقعة، أفادت صحيفة Delfi اللاتفية، في 11 نوفمبر، بدخول ثلاث طائرات مسيّرة إلى المجال الجوي للاتفيا، عبرت اثنتان منها الحدود الشرقية للبلاد لفترة وجيزة، ما دفع إلى استدعاء مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو.



من جانبها، ذكرت شبكة LSM أن الإنذار الجوي في بلدية لودزا أُلغي بحلول الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد أن كانت السلطات قد نصحت السكان بالبقاء داخل منازلهم.

وفي سياق متصل، نشرت القوات المسلحة الوطنية اللاتفية تقريرًا بشأن وجود تهديد محتمل للمجال الجوي في بلديتي أوغشداوجافا وكرسلافا.