تستعد شركة سامسونج لتطوير جيل جديد من هواتفها الذكية ثلاثية الطي، يحمل اسم Galaxy Z TriFold 2، مع توقعات بطرحه خلال عام 2027 بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy Z Fold 9، في خطوة جديدة لتعزيز حضور الشركة في سوق الهواتف القابلة للطي.

وبحسب تسريبات نشرها موقع GalaxyClub الهولندي، تعمل سامسونج حاليا على تطوير الهاتف تحت الاسم الرمزي Q9m، خلفا لهاتف Galaxy Z TriFold الأول، الذي حمل الاسم الرمزي Q7m بالتزامن مع تطوير Galaxy Z Fold 7.

وتشير هذه التسريبات إلى أن الهاتف الجديد قد يظهر خلال صيف 2027، بالتزامن مع حدث Galaxy Unpacked السنوي الذي تكشف فيه سامسونج عادة عن أحدث هواتفها القابلة للطي.



Galaxy Z TriFold 2 قد لا يصل إلى جميع الأسواق

رغم اقتراب موعد تطوير الجيل الثاني، لا تزال هناك شكوك بشأن نطاق توفره عالميا، إذ تشير المعلومات المتداولة إلى أن سامسونج قد تتبع الاستراتيجية نفسها التي اعتمدتها مع الإصدار الأول، من خلال طرح الهاتف في أسواق محدودة بدلًا من إطلاقه عالميا.

ويستند هذا التوقع إلى نمط الأسماء الرمزية التي تستخدمها سامسونج، إذ تشير بعض الإضافات إلى الرموز الأساسية إلى الأجهزة المخصصة لأسواق محددة، بينما تحصل الإصدارات العالمية عادة على رموز مستقلة.

وبناءً على ذلك، قد يقتصر توفر Galaxy Z TriFold 2 على أسواق مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مع احتمالات محدودة لوصوله إلى أوروبا.

Galaxy Z TriFold 2

وكان الجيل الأول Galaxy Z TriFold قد طرح في كوريا الجنوبية يوم 12 ديسمبر 2025، بسعر يقارب 2500 دولار، قبل وصوله إلى الصين وتايوان وسنغافورة والإمارات خلال الشهر نفسه.

كما وصل الهاتف إلى الولايات المتحدة في 30 يناير 2026 بسعر 2899 دولارا، قبل أن توقف سامسونج بيعه بعد أشهر قليلة، عقب نفاد الدفعات المحدودة التي طرحتها.

تصميم أنحف ومفصل محسن في الجيل الجديد

تتحدث تسريبات سابقة عن احتمالية حصول Galaxy Z TriFold 2 على تصميم أنحف وأخف وزنا مقارنة بالإصدار الأول، إلى جانب تطوير آلية المفصل لتحسين تجربة الطي والفتح.

كما تشير توقعات أخرى إلى إمكانية تعزيز متانة الهيكل، مع الاحتفاظ بمستوى سعري قريب من الجيل السابق، لكن هذه المواصفات لم تحصل على تأكيد رسمي حتى الآن.

وتعزز المعلومات المتعلقة بالاسم الرمزي Q9m احتمالات إدراج الهاتف ضمن خطة سامسونج لإطلاق أجهزتها القابلة للطي خلال 2027، لكنها لا تحسم التصميم النهائي أو موعد الإطلاق الدقيق أو الأسواق التي سيصل إليها.

وحتى الآن، لم تعلن سامسونج رسميا عن Galaxy Z TriFold 2، كما لم تؤكد موعد طرحه أو مواصفاته أو خطة توزيعه عالميا.