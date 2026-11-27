تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة الوراق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف الجهات المختصة بفحص أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.