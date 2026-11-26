بعد ساعات من البحث والانتظار والاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت رحلة البحث عن الشاب محمد أشرف سعد السيد الخولي، أحد ضحايا حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعدما أعلنت شركة كيماويات البناء الحديث وفاته متأثرًا بالحادث المأساوي الذي وقع مساء أمس الأربعاء.

ونعت إدارة الشركة والعاملون بها زميلهم الراحل، في بيان مؤثر، وصفته خلاله بأنه كان مثالًا للخلق الطيب والتفاني في العمل، معربين عن حزنهم لفقدانه، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

استغاثة الزوجة تكشف اللحظات الأخيرة

وكانت آية علي، زوجة محمد أشرف الخولي، قد أطلقت استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبت خلالها المواطنين بمساعدتها في العثور على زوجها، بعدما انقطعت أخباره أثناء عودته من عمله بالتزامن مع وقوع الحادث.

وكشفت الزوجة أن آخر مكالمة هاتفية جمعتها بزوجها كانت في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء، وأخبرها خلالها بأنه موجود على الطريق الدائري، قبل أن ينقطع الاتصال به تمامًا.

وكتبت في استغاثتها: «جوزي اسمه محمد أشرف كان راجع من الشغل وقت الحادثة، أرجوكم يا جماعة شيروا البوست شوفوه في الجروبات، مش لاقياه ولا عارفة أي حاجة عنه».

وأوضحت أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجها لم تكن بحوزته وقت الحادث، لأنه اعتاد الاحتفاظ بها داخل حقيبة منفصلة، وهو ما زاد من صعوبة التعرف عليه، واختتمت استغاثتها بالدعاء أن يعود إلى منزله وابنته سالمًا.

كلمات موجعة من الأب: مش عاوز غير إني أدفن ابني بإيدي

ولم تكن استغاثة الزوجة وحدها التي عكست حجم المأساة، إذ كتب أشرف الخولي، والد الشاب المفقود، منشورًا مؤثرًا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عبّر خلاله عن ألمه الشديد لغياب نجله وعدم معرفة مصيره.

وقال الأب في كلماته: «يا رب يرحمك يا ابني وألاقيك، مش عاوز غير إني أدفن ابني بإيدي»، في كلمات لخصت ساعات قاسية عاشتها الأسرة بين المستشفيات ومحاولات التعرف على الضحايا.

تفاصيل كارثة حريق دائري الوراق

وتعود تفاصيل الحادث إلى مساء الأربعاء، عندما وقع تصادم بين سيارة ملاكي وناقلة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ما أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب حمولتها واشتعال النيران بصورة هائلة، امتدت إلى عدد كبير من المركبات المارة بالطريق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن قائد السيارة الملاكي أقر بأنه كان يسير بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، وأثناء انتقاله بين الحارات المرورية ومحاولته تجاوز السيارات اصطدم بمؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانفجار أحد إطاراتها واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، قبل تسرب البنزين واندلاع الحريق.

وأسفر الحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، وفق أحدث حصيلة معلنة من وزارة الصحة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس قائد السيارة المتسببة في التصادم احتياطيًا على ذمة القضية، مع استكمال إجراءات فحص الجثامين المجهولة والتعرف على هويات الضحايا.