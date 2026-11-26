يجري النادي الأهلي محاولة جديدة لإقناع مدرب حراس المرمى الهولندي جوي بوتيفر، بالعودة للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة سامي قمصان، خلال الفترة المقبلة؛ بعد اعتذاره عن الاستمرار عقب رحيل المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

الأهلي يجري محاولة جديدة لإعادة الهولندي جوي بوتيفر إلى جهاز سامي قمصان

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن مسؤولي القلعة الحمراء يجرون محاولة جديدة للتواصل مع جوي بوتيفر؛ من أجل إقناعه بالعودة إلى العمل ضمن الجهاز الفني للفريق، في ظل رغبة الإدارة في الاستفادة من خبراته خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن الأهلي يتمسك بإمكانية عودة بوتيفر، رغم اعتذاره في وقت سابق عن عدم الاستمرار عقب رحيل الحسين عموتة، وذلك ضمن التحركات الجارية لاستكمال تشكيل الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان.

ويأتي تحرك الأهلي؛ في إطار إعادة ترتيب الجهاز الفني للفريق الأول، بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها القلعة الحمراء، في انتظار حسم ملف مدرب حراس المرمى بصورة نهائية، بالتزامن مع استمرار التحركات لاستكمال الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.