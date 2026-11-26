كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن وجود حالات حرجة بين مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أن بعض المصابين وصلت نسب الحروق لديهم إلى 80%، ما يستدعي تقديم رعاية طبية متخصصة والتعامل مع الإصابات وفق درجات خطورتها.

تحاليل الحمض النووي لجثامين الضحايا تستغرق بعض الوقت

وقال وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC»، إن الإصابات الناتجة عن الحادث تتنوع بين الحروق وكسور العظام والجروح، مؤكدًا أن الوزارة تحركت منذ اللحظات الأولى للحادث للعمل على إنقاذ المصابين وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وأضاف أن التعامل مع الحادث يجري من خلال التنسيق بين مختلف المستشفيات والإمكانات الطبية التابعة للدولة، بما يشمل مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي والقوات المسلحة والشرطة، لضمان الاستفادة من جميع القدرات المتاحة في علاج المصابين، لا سيما الحالات التي تعاني من حروق شديدة.

وأشار عبدالغفار إلى نقل أحد مصابي الحروق إلى مستشفى أهل مصر، مع الاتجاه للاستعانة بمستشفى الناس لاستقبال حالات أخرى، مؤكدًا توافر الإمكانات الطبية والاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع المصابين.

وفيما يتعلق بجثامين الضحايا، أوضح وزير الصحة أنها أصبحت تحت تصرف النيابة العامة، مشيرًا إلى أن تحديد هويات الجثامين من خلال تحاليل الحمض النووي (DNA) يستغرق بعض الوقت، نظرًا للإجراءات والفحوصات اللازمة للوصول إلى نتائج دقيقة.

وأكد أن الدولة قادرة على التعامل مع تداعيات الحادث، وتوفير الإمكانات المطلوبة لمواجهة هذا الحدث، لافتًا إلى حالة الحزن والضيق التي يعيشها أكثر من 110 ملايين مواطن بسبب الحادث.