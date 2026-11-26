كشف حمادة السيد عن أسباب اعتذاره عن الاستمرار ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي، عقب التغييرات التي شهدها الجهازخلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن قراره جاء لرفع الحرج عن سامي قمصان المدير الفني ومسؤولي النادي.

حمادة السيد يكشف سبب اعتذاره عن الاستمرار في الجهاز الفني للأهلي

وقال حمادة السيد، في تصريحات صحفية، إنه اعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني للأهلي من أجل رفع الحرج عن سامي قمصان ومسؤولي النادي، مشددًا على احترامه وتقديره الكبيرين للقلعة الحمراء وجماهيرها.

وأضاف أنه يفتخر بتجربته السابقة مع نادي الزمالك، ويقدر جميع الجماهير المصرية، مؤكدًا أن علاقته بالأندية الجماهيرية تقوم على الاحترام المتبادل.

وأشار حمادة السيد إلى عودته لمنصبه كمدرب عام لنادي المقاولون العرب، بعد اعتذاره عن الاستمرار في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

واختتم تصريحاته بالكشف عن موقف طريف، بعدما طلب من سامي قمصان إحضار قميص النادي الأهلي له، في إشارة إلى تقديره واعتزازه بالنادي خلال الفترة التي عمل فيها ضمن جهازه الفني.