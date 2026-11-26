​انتهت رحلة البحث والانتظار التي عاشتها أسرة تامر فودة على مدار ٢٤ ساعة كاملة، بتأكيد نبأ وفاته والعثور على جثمانه داخل مستشفى العجوزة، وذلك على خلفية حادث حريق منطقة الوراق.

​وكانت الواقعة قد بدأت عقب نشر ابنة الفقيد استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت فيها بتغيب والدها وانقطاع الاتصال به أثناء مروره بمحيط حريق الوراق خلال عودته من عمله، مشيرةً إلى عدم العثور عليه ضمن قوائم المصابين الذين جرى نقلهم لتلقي العلاج في حينه.

​وعلى مدار يوم كامل، كثّفت الأسرة والأهالي جهود البحث في المستشفيات وأقسام الشرطة أملاً في العثور عليه حياً، وسط حالة من القلق والترقب، قبل أن تتأكد الوفاة رسمياً بوجود الجثمان في مستشفى العجوزة.

​وقد خيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي محافظة المنوفية، وتحديداً مركز الباجور مسقط رأس الفقيد، حيث نعاه الأهالي والمعارف مشيدين بسيرته الطيبة وحسن خلقه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.