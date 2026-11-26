سعر الذهب اليوم يواصل تحركاته المتقلبة في محلات الصاغة، مع استمرار التراجع الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات الخميس، رغم عودة المعدن الأصفر إلى تسجيل ارتفاعات محدودة خلال الساعات الأخيرة، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتحركات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، مستويات جديدة بعد أن فقد نحو 2000 جنيه مقارنة بأعلى سعر سجله خلال مارس الماضي، عندما بلغ 7650 جنيهًا للجرام، في انعكاس لحركة السوق وتغيرات الأسعار المحلية والعالمية.

وتأتي التحركات الحالية في ظل تباين أداء الذهب عالميًا، مع استمرار تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات التضخم، على توقعات أسعار الفائدة وموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما ينعكس بدوره على حركة المعدن النفيس في الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات محدودة خلال تعاملات الخميس، مع تسجيل تغيرات طفيفة في الأسعار وفق آخر تحديثات التداول، وجاءت أسعار البيع والشراء في محلات الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 14: سجل 3763.25 جنيه للبيع، مقابل 3730 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: بلغ 4838.5 جنيه للبيع، مقابل 4795.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21: وصل إلى 5645 جنيهًا للبيع، مقابل 5595 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22: سجل 5913.75 جنيه للبيع، مقابل 5861.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24: بلغ 6451.5 جنيه للبيع، مقابل 6394.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل 45160 جنيهًا للبيع، مقابل 44760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا: سجل 3581.37 دولار للبيع، مقابل 3581.03 دولار للشراء.

وتعكس الأسعار تسجيل تحركات محدودة خلال التعاملات، إذ ارتفعت أسعار الأعيرة المحلية بنحو 0.18% وفق التحديثات المعلنة، بينما سجلت الأوقية العالمية تراجعًا بنسبة 0.12%، في ظل اختلاف اتجاهات التداول بين السوق المحلية والأسواق العالمية.



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 45160 جنيهًا للبيع و44760 جنيهًا للشراء، وسط استمرار التغيرات التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة، بالتزامن مع حركة أسعار جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل الأساس في احتساب قيمة الجنيه الذهب.

وتتأثر أسعار الجنيه الذهب بشكل مباشر بتحركات عيار 21، إلى جانب تغيرات العرض والطلب داخل سوق الصاغة، كما يختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند الشراء بحسب المصنعية والرسوم التي قد تُضاف وفقًا للمنتج ومحل البيع.

الذهب يفقد 2000 جنيه من أعلى سعر سجله في مارس

فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2000 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي، عندما وصل إلى 7650 جنيهًا، ليعكس ذلك حجم التراجع الذي شهدته الأسعار منذ تسجيل ذروة الارتفاع السابقة.

وتأتي هذه الخسائر في ظل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية، من بينها تحركات أسعار الفائدة، والتضخم الأمريكي، وتغير اتجاهات المستثمرين نحو الأصول المختلفة، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق المالية وأسواق المعادن.

التضخم الأمريكي يضغط على توقعات أسعار الذهب

تتابع الأسواق تطورات التضخم في الولايات المتحدة، بعدما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بنسبة 3.6% في القراءة السابقة، التي جرى مراجعتها إلى 3.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، مقابل زيادة بلغت 0.5% في القراءة السابقة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، مع اختلاف وتيرة الزيادة مقارنة بالشهر السابق.

أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، دون التوقعات التي بلغت 3.2%، فيما ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة.

وتحظى هذه المؤشرات بأهمية كبيرة لدى المستثمرين، إذ تساعد في تقييم مسار التضخم ومدى إمكانية تغيير السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما ينعكس على تحركات الدولار وأسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية ضمن عوامل تحرك الذهب

تتواصل الضغوط الاقتصادية والتضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، بالتزامن مع تحركات أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية، وهو ما يضع السياسة النقدية أمام مجموعة من التحديات المتعلقة بموازنة التضخم والنمو الاقتصادي.

وتظل تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من الملفات التي تتابعها الأسواق، في ظل مخاوف بشأن تأثير التوترات على أسعار النفط وإمدادات الطاقة، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على معدلات التضخم عالميًا.

وتؤثر ارتفاعات أسعار النفط، خاصة في حال استمرارها عند مستويات مرتفعة، على توقعات التضخم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة تقييم قراراتها بشأن أسعار الفائدة، ويؤثر بصورة غير مباشرة على حركة الذهب.



ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 2%، وهو المستوى الذي يمثل هدفًا رئيسيًا للسياسة النقدية الأمريكية، ما يجعل بيانات الأسعار والإنفاق الاستهلاكي من المؤشرات المهمة التي تحدد اتجاه القرارات النقدية.

توقعات أسعار الذهب خلال 2027

تتجه توقعات بعض المؤسسات والمحللين إلى إمكانية تسجيل الذهب مستويات مرتفعة خلال العام الجديد 2027، مع تداول تقديرات تشير إلى احتمال وصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية والتغيرات المتوقعة في السياسة النقدية العالمية.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بعدد من العوامل، من بينها تطورات التضخم، واتجاه أسعار الفائدة، وحركة الدولار، ومستويات الطلب على الذهب من المستثمرين والبنوك المركزية، فضلًا عن التغيرات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأسواق.