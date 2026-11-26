تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقع الحريق الذي اندلع أمس أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع آثار الحادث وإصلاح الأجزاء المتضررة، والوقوف على الجهود المبذولة لإعادة الحركة المرورية إلى مسارها الطبيعي بالطريق الدائري، حيث تم الانتهاء من رفع كافة آثار الحادث، وجارٍ استكمال أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل الموقع.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية واللجنة الاستشارية المتخصصة لمتابعة أعمال الإصلاح ورفع كفاءة الطريق مشيرًا إلى أن لجنة من الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق قامت بأخذ عينات من الطريق وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتحقق من سلامته الإنشائية حيث جاءت النتائج مطمئنة بشأن الحالة الإنشائية للطريق الدائري ومحور تحيا مصر.

وأكد محافظ الجيزة على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والإصلاح الجارية، والتي تشمل معالجة التلفيات التي لحقت بأعمدة الكهرباء واستبدال الحواجز الخرسانية التي تأثرت جراء الحريق، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل اللازمة بما يسهم في تأمين الطريق وإعادة انتظام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية.