تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مستشفى الوراق المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين جراء حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

واستمع المحافظ إلى شرح من الأطقم الطبية حول طبيعة الإصابات والحالات الصحية للمصابين، والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها للتعامل معها، موجّهًا بتوفير جميع الاحتياجات الطبية اللازمة، وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.

كما التقى الدكتور أحمد الأنصاري بعدد من المصابين، واطمأن منهم على مستوى الرعاية المقدمة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتوفير سبل الدعم اللازمة حتى تماثلهم للشفاء.