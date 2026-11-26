رصدت القوات المسلحة الكويتية اليوم عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها.



وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية ، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، فقد أسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة (4) أشخاص، بينهم عدد (1) من الجنسية الكويتية، وعدد (2) من الجنسية الإيطالية، وعدد (1) من الجنسية الباكستانية، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.