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عُقد في الكويت صباح اليوم الاجتماع التنسيقي للقيادة العسكرية الموحدة المتقدمة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر 2026.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري الخليجي واستكمال الترتيبات اللازمة لإنشاء وتفعيل القيادة العسكرية المتقدمة في دولة الكويت بما يسهم في تطوير آليات العمل العسكري المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق الدفاعي الخليجي وتحقيق التكامل الميداني بين القوات المسلحة بدول المجلس.

وفي سياق متصل، قام وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، يرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، بجولة تفقدية شملت عددا من المواقع العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن هذه الجولة تأتي في إطار حرص وزير الدفاع الكويتي على متابعة الاوضاع في مختلف المواقع العسكرية، والوقوف على احتياجات منتسبيها، والاطمئنان على سير العمل فيها.

وأضافت أن وزير الدفاع أشاد خلال الجولة بما يقدمه منتسبو الجيش الكويتي من جهود مخلصة وعطاء مستمر في أداء مهامهم وواجباتهم العسكرية.