شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة رقابية مكبرة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المجمدة داخل أحد محال الجزارة، يتم بيعها للمواطنين على أنها لحوم ذبائح طازجة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول اللحوم، إلى جانب ضبط أدوات تستخدم في أعمال الذبح، وعدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة بالمحل، وجرى غلقه وتشميعه.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بصحة وسلامة المواطنين، وذلك عقب تداول شكوى بشأن قيام أحد محال الجزارة بذبح حيوانات خارج المجزر المخصص.



وترأس الحملة الدكتور هاني شمس، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع مجلس مدينة شبرا الخيمة، وبحضور الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة والقائمة بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، وممثلي مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وكشفت أعمال الفحص والتفتيش عن وجود لحوم مجمدة داخل المحل يجري عرضها وبيعها للمواطنين باعتبارها لحوم ذبائح طازجة، بما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول اللحوم، فضلًا عن رصد مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وضبط أدوات تستخدم في أعمال الذبح.

وعلى الفور، جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع غلق المحل وتشميعه بمعرفة الحي، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محال الجزارة والأسواق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة اللحوم والسلع الغذائية المعروضة، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش والتلاعب، حفاظًا على صحة المواطنين.