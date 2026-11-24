شاركت اللجنة العُليا للمصالحات الثأريَّة بـ الأزهر برئاسة د. عباس شومان، في مراسم الصُّلح وإنهاء الخصومة الثأريَّة بين أبناء العمومة: بيت (ناجح عبد المعطي مراد)، وبيت (إبراهيم أبو الصغير) في ساحة مولانا الشيخ الطيب الحساني بالقرنة، بحضور فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي.

الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين أبناء العموم بالقرنة

جاء ذلك برعايةٍ الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ محمد محمد أحمد الطيب الحساني، رائد ساحة الشيخ الطيب ورئيس لجنة المصالحات بالساحة، وفي إطار جهود الأزهر لإنهاء الخصومات الثأريَّة، وحفظ الدماء، وإرساء قِيَم العفو والتسامح والإصلاح بين الناس.

وشَهِدَت مراسم الصُّلح حضور قيادات اللجنة العُليا للمصالحات الثأريَّة، نائب محافظ الأقصر د. هشام أبو زيد، واللواء سامح درويش، مساعد مدير أمن الأقصر، ولفيف مِنَ القيادات الأمنيَّة والتنفيذيَّة والشعبيَّة، وأعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب، وعدد من وعَّاظ منطقة وعظ الأقصر.

وقال د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذا الصُّلح يأتي في إطار حفظ فضيلة الإمام الأكبر على حفظ الدماء وصيانتها، واستكمالًا لجهود اللجنة العُليا للمصالحات الثأريَّة بالأزهر الشريف، الرامية إلى إنهاء النزاعات الثأريَّة، والحفاظ على الأرواح وصيانة الدماء، وترسيخ ثقافة العفو والتسامح؛ بما يُسهِم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، والحيلولة دون استمرار دوائر العنف والثأر.

وأضاف أمين عام البحوث الإسلامية أن المصالحة تجسِّد قِيَم العفو والصفح والإصلاح بين الناس التي حثَّت عليها الشريعة الإسلاميَّة، ودعت إلى إعلاء مصلحة المجتمع، وتغليب صوت العقل والحكمة، وإصلاح ذات البَين؛ بما يعزِّز روابط الأخوَّة والتراحم، وينشر السكينة بين أفراد المجتمع.