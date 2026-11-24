خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار بجمالها الطبيعي في أحدث ظهور لها، بعدما ظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، وحظيت صورها بتفاعل واسع من متابعيها.

إطلالة تارا عماد..

واعتمدت تارا عماد على مكياج هادئ بألوان ترابية، مع تحديد العينين بلمسات بسيطة وإبراز الرموش، واختارت أحمر شفاه بدرجة البني الوردي، ما منحها إطلالة طبيعية وأنيقة.

كما ظهرت بتسريحة شعر مرفوعة بطريقة بسيطة، مع ترك خصلتين منسدلتين على جانبي الوجه، لتضيف لمسة أنثوية ناعمة إلى إطلالتها.

وتفاعل متابعو الفنانة مع الصور، مشيدين بجمالها واختيارها للمكياج الهادئ الذي أبرز ملامحها دون مبالغة.

علي الجانب الآخر كانت قد أكدت الفنانة تارا عماد أن مشاركتها في فيلم 7 Dogs تُعد تجربتها الثالثة في أفلام الأكشن، مشيرة إلى أنها تشعر باختلاف كبير في شخصيتها وأدائها عند تقديم هذا النوع من الأعمال.

وأوضحت أنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم، خاصة في ظل وجود شغف لديها بخوض تجارب فنية جديدة ومختلفة، معتبرة أن الأكشن يمنحها مساحة أكبر لإبراز قدراتها التمثيلية.