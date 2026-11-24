شن مجدي عبدالغني هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ بداية الموسم، وأن ما حدث في المباراة الأخيرة لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

وقال مجدي عبدالغني، خلال تصريحاته عبر قناة الشمس، إن الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب في مباراة بيراميدز، بل إن الفريق لم يقدم أداءً مقنعًا منذ بداية الدوري، مشيرًا إلى أن الانتصارات التي حققها جاءت في بعض الأحيان بصعوبة وفي الدقائق الأخيرة، أو أمام فرق أقل مستوى، بينما كانت مواجهة بيراميدز الاختبار الحقيقي الذي كشف الكثير من السلبيات.

وأضاف أن البعض قد يستشهد بمباراة الزمالك، لكنه يرى أن الزمالك يمر بظروف صعبة ويعتمد على لاعبين شباب، مؤكدًا أن تقييم الأهلي يجب أن يكون بعيدًا عن نتائج الآخرين، وأن الحساب داخل النادي يجب أن يشمل الجميع دون استثناء.

ووجه عبدالغني انتقادات حادة إلى المسؤولين عن التعاقد مع الحسين عموتة، مؤكدًا أن المدير الفني المغربي لا يمتلك الشخصية التي تناسب قيادة الأهلي، رغم إمكانية نجاحه مع منتخبات أو أندية أخرى في المنطقة العربية.

وأوضح أن الأهلي يحتاج إلى مدرب يمتلك شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الأزمات داخل المباريات، مشيرًا إلى أن عموتة لم يتعامل بالشكل المناسب مع استقبال الفريق للأهداف، كما انتقد تأخر التغييرات وعدم تعديل طريقة اللعب، في ظل عدم قدرة اللاعبين على تنفيذ المطلوب منهم بدنيًا.

وتساءل عبدالغني عن مدى استفادة الجهاز الفني من فترة التوقف، في ظل ظهور اللاعبين بصورة ضعيفة خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن الأهلي وفر كل الإمكانيات، وخاض فترة إعداد ومباريات ودية، لكنه لم يظهر بالأداء أو الروح أو الإصرار المطلوب لتحقيق البطولات.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي ظهروا بصورة مستسلمة أمام بيراميدز، في الوقت الذي لعب فيه لاعبو الفريق السماوي بحماس كبير، رغم أن غالبية الحضور في المدرجات كانوا من جماهير الأهلي، وهو ما اعتبره أمرًا غريبًا ومثيرًا للغضب.

وانتقد مجدي عبدالغني اهتمام إدارة الأهلي بالمسميات والمظاهر، سواء فيما يتعلق بالقلعة الحمراء أو شركة النادي، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق البطولات وتقديم أداء يليق بتاريخ النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن الأهلي سبق له تحقيق إنجازات كبيرة دون الحاجة إلى تلك المسميات أو الكيانات.

وشدد على أن الاهتمام يجب أن يكون بالجوهر وليس المظهر، متسائلًا عن المسؤولية وراء اختيار اللاعبين الذين لا يقدمون المستوى المطلوب، أو الذين ربما لم يعد لديهم الحافز الكافي، مؤكدًا أن من اختار هؤلاء اللاعبين يجب أن يخضع للمحاسبة.

كما أشار إلى أن أعضاء النادي أو العاملين قد يتعرضون للتحقيق والمحاسبة حال ارتكابهم مخالفات أو الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، متسائلًا عن الجهة التي ستتحرك لمحاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي داخل فريق الكرة.

واختتم مجدي عبدالغني تصريحاته بالتساؤل عن المسؤول الذي اختار الحسين عموتة لتولي تدريب الأهلي، مؤكدًا أن جماهير النادي من حقها معرفة من يتحمل مسؤولية القرارات التي أدت إلى الوضع الحالي، في ظل حالة الغضب بعد الخسارة أمام بيراميدز.